Debido a que los índices de contaminantes continúan altos, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), así como las medidas y restricciones vehiculares impuestas para este miércoles 15 de mayo.

Al corte de las 10:00 horas, el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Ciudad de México detalló que persiste un sistema de alta presión en la zona, el cual afecta al centro y sur del país.

Este sistema genera condiciones adversas para la dispersión de los contaminantes, debido a que durante el día propiciará viento débil con dirección variable dentro del Valle de México, limitada formación de nubes hasta las 15:00 horas de la tarde y estabilidad atmosférica de moderada a fuerte.

En un comunicado, la CAMe precisó que el conjunto de esos elementos meteorológicos dará lugar a que los contaminantes se acumulen y, al combinarse con la radiación solar que estará presente y la alta temperatura de alrededor de 30 grados Celsius, darán lugar a la formación de ozono cuyas concentraciones estarán dentro del rango de mala a muy mala calidad del aire.

¿Qué autos no circulan por Contingencia Ambiental?

Con el objetivo de reducir la cantidad de contaminantes en la CDMX, se mantienen las restricciones vehiculares para los autos de uso particular con holograma de verificación 2; autos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9; así como vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado rojo y terminación de placa 3 y 4.

