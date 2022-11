¿Se le atragantarán a Semovi los motociclistas?

La inconformidad de motociclistas en la Ciudad de México por las nuevas disposiciones del Reglamento de Tránsito, de que ciertas unidades no podrán circular en vías cerradas o deben contar con licencia vigente, parece crecer. Ayer, durante una manifestación en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad, a cargo de Andrés Lajous, si bien hubo mesas de diálogo, no todos los bikers estuvieron conformes y bloquearon la avenida y hasta hubo detenciones por agresiones a policías. La situación no parece sencilla para don Andrés, pues ha habido esfuerzos para meter en cintura a este sector, como la licencia para conducir especial, pero aún hay pendientes y las quejas por la circulación de estas unidades cada vez son mayores. ¿Se mantendrán firmes las medidas a partir del 1 de diciembre?

Gana round presidenta del PRD en la CDMX

Nos comentan que la presidenta del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias, tomó un nuevo aire en la disputa que mantiene con Los Chuchos por el control del partido en la capital. Y es que, nos dicen, doña Nora ganó, dentro del órgano interno de justicia partidaria, que se anulara el Consejo Estatal donde la mayoría de los cercanos a Los Chuchos fueran nombrados, como fue el caso del secretario general, Carlos Estrada. Nos dicen que con la resolución todo quedó anulado y ahora tendrán que negociar ambas partes para lograr un acuerdo, pues doña Nora mostró que no se va a dejar avasallar. La historia seguirá por la pelea del sol azteca.

Aprieta el paso Delfina en el Edomex

La líder de los Comités de Defensa de la 4T en el Edomex, Delfina Gómez, acelera el paso para visitar los 125 municipios mexiquenses, a más tardar la segunda quincena de diciembre, pues, nos refieren, los morenistas no quieren ceder un paso en la lucha por la gubernatura mexiquense en 2023 y cuyo año electoral empieza en enero próximo. La senadora recorrió en cinco fines de semana 50 municipios. Así, hubo una reunión de los dirigentes locales con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, para reforzar la estrategia territorial y avanzar pie en tierra. Y eso que no anda en campaña.