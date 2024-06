Vecinos de la alcaldía Tlalpan aumentaron los pedidos de pipas de agua, previo a la reducción del suministro del Sistema Cutzamala anunciada la semana pasada por la baja de niveles de las presas.

Miguel Hernández, operador de una pipa, dijo que las solicitudes se han incrementado en los últimos meses, pero se elevaron en días recientes. “Se ha incrementado mucho aquí en Tlalpan. Ahorita estamos dando aproximadamente cinco servicios por turno en las zonas del Ajusco y antes eran de tres o cuatro máximo”, apuntó a EL UNIVERSAL.

La alcaldía Tlalpan dio a conocer el 23 de junio que 94 colonias tendrían recortes de agua, ubicadas en las zonas de las Padierna, Tlalcoligia y Mirador.

Arturo Molina instaló su propio sistema de captación de lluvia para regar las plantas que cultiva y vende. foto: Fernanda ROjas

Sin embargo, ayer, la demarcación indicó a EL UNIVERSAL que en la reunión con el Sistema de Aguas (Sacmex), se informó que a Tlalpan no le han reducido el caudal, por lo que mantiene niveles de mil litros por segundo. Alejandro Martínez, director de Operación Hidráulica, confirmó que se está respetando el tandeo acordado entre ambos gobiernos.

En tanto, habitantes señalaron que han tenido que recurrir a las pipas particulares ante el retraso de los servicios que provee la alcaldía.

“Nos traen dos pipas al mes supuestamente, pero ve, este recibo es del mes pasado y apenas me trajeron la pipa, y con dos al mes no alcanza. Yo tengo que pedir una mensualmente y ahorita están en mil 200 pesos”, externó Laurentino Chávez, vecino del pueblo de San Nicolás.

Compartió que actualmente sólo llega agua a los domicilios un día a la semana, cuando en meses pasados eran dos semanales, algo que incluso los ha llevado a valorar la idea de instalar un sistema de captación de lluvia para subsanar la falta del líquido.

“Esperemos que ahora que ya está empezando a llover la situación mejore, porque ahorita sólo nos está llegando agua una vez a la semana y no todo el día, y antes nos llegaba dos días a la semana. Hasta entonces hay que cuidar el agua y usarla responsablemente”, agregó.

Otros habitantes de la demarcación han optado por alternativas como sistemas caseros de captación de lluvia. Es el caso de Arturo Molina, de la colonia Héroes de Padierna, quien este mes instaló un sistema de captación y purificación de lluvia para las plantas de su casa.

“Es una necesidad mía el agua porque es mi negocio. Tengo 45 años en esta colonia y nunca había padecido la falta de agua como hasta ahora, estoy consciente de la sequía en el país, pero nunca había sido así y sí afecta mi trabajo”.

Arturo lleva desde hace 20 años un negocio de venta de diversos tipos de plantas que él mismo siembra y cultiva en su jardín, por lo que el tener un flujo corriente de agua en su domicilio es fundamental y expresó que en los últimos meses esto ha sido cada vez más difícil.

“Antes nos abrían el agua dos veces a la semana el día completo, ahora sólo es un día a la semana y tampoco es todo el día. Solamente unas horas y uno tienen que estar cazando el agua, y tampoco uno puede estar pidiendo pipas constantemente, salen en al menos mil 300 pesos cada una”, señaló.

El sistema de captación que implementó Arturo él mismo lo diseñó. Consta de una serie de mantas y lonas acomodadas encima de su vivienda, con pliegues que funcionan como canales para que la lluvia circule y caiga directamente sobre una serie de peceras donde el agua es depositada.

También colocó contenedores en el tejado de su casa con tubos de plástico que llegan directamente a uno de sus estanques.

“Esto no es que me solucione la falta de agua, me alivia y me sirve para mis negocio, pero yo no la puedo usar y mientras no se solucione esto, tenemos que seguir cuidando el agua”, concluyó.