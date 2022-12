Se estanca la interrupción legal del embarazo en el Edomex

Parece que por más esfuerzos que haga la diputada morenista Anaís Burgos no podrá avanzar en comisiones, ni en el pleno del Congreso mexiquense, la iniciativa de ley para la Interrupción del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación, pues están a favor las bancada de Morena, PRD y PT, con lo que suman 35 de los 39 votos que requieren para poder pasar la ley. El trabajo legis- lativo, según la diputada, se ha frenado por el desconocimiento y la ignorancia, pues algunos legisladores consideran al aborto como un asesinato y no están viendo las condiciones en que algunas mujeres deben enfrentar la interrupción de un embarazo no deseado, producto de una agresión o debido a una causa médica.

Fallo contra Morena

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó las medidas cautelares ordenadas por órganos electorales del Estado de México, que obligaban a retirar mensajes en redes sociales contra la maestra Delfina Gómez, coordinadora de los Comités de la 4T, pues a su juicio las expresiones no contienen elementos de violencia política de género. La determinación, nos señalan, no cayó bien a los diputados locales de Morena, quienes consideran que con ello se respalda la difamación y calumnia en redes sociales, además de que, según su apreciación, el revés no es sólo contra doña Delfina sino en general hacia las mujeres que participan de la vida política.

Vuelven las pistas de hielo

Con el inicio del mes de diciembre, algunos alcaldes decidieron no sólo instalar las tradicionales romerías, sino también traer de vuelta las gustadas pistas de hielo. Ese es el caso de la alcaldía Iztacalco, gobernada por el morenista Armando Quintero, en donde la pista de patinaje será abierta al público este lunes 5 de diciembre. Mientras que la edil de oposición Sandra Cuevas dispuso de dos pistas, una en la colonia Roma y otra en la ExHipódromo de Peralvillo. Tal parece que los alcaldes se han dejado llevar por el espíritu navideño, por lo menos, en lo que a las fiestas decembrinas se refiere.