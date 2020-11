Se enturbia la transparencia en el Congreso

Al presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, el morenista Carlos Castillo Pérez se le está complicando el proceso para elegir a la próxima comisionada del Instituto de Acceso a la Transparencia de la capital, luego de que concluyeron las entrevistas con los 26 aspirantes. El tema, nos explican, es que la gran mayoría de los candidatos traía padrinos, quienes exigen que se les haga valer su peso. Funcionarios tanto federales, locales y comisionados del propio instituto metieron su cuchara. Comentan que el propio encargado para la reconstrucción, César Cravioto, impulsa a un aspirante. Ante este panorama el nuevo o nueva comisionada tendrá poca credibilidad. Lo bueno es que a los morenistas interesa mucho la transparencia y el combate a la corrupción, nos recuerdan.

Llegan tarde resultados de pruebas PCR

Algo tendrá que hacer la secretaria de Salud, Oliva López, para atender y resolver las quejas de capitalinos por el retraso de 15 y hasta 20 días en los resultados de las pruebas de PCR para saber si son positivos a Covid-19. Nos dicen que con el incremento de las pruebas, en los laboratorios no se dan abasto para procesarlas y enviar los resultados, situación que podría complicarse ahora que el gobierno anunció que aplicarán los reactivos afuera de las estaciones del Metro para detectar más casos positivos.

Sufre alcaldesa de Tlalpan con diputados

A la que no le fue nada bien en su paso virtual por el Congreso capitalino fue a la alcaldesa de Tlalpan, Patricia Aceves Pastrana, debido a que los legisladores le cuestionaron seriamente los problemas de inseguridad que se viven en la demarcación. Pero llamó la atención que salió a relucir el subejercicio de 167 millones de pesos que presentará este año, pues dicen los diputados que tiene hasta el 31 de octubre para signar contratos y no hay visos de que pueda realizar. Ahora sí que la alcaldesa morenista ya no hay quién le eche una mano.

El reto del nuevo comisario de Naucalpan

En Naucalpan, la presidenta municipal de Morena, Patricia Durán, nombró a Carlos Mier Montes nuevo director de Seguridad y Tránsito, quien destaca en su formación como abogado penalista y encabezó la Policía Estatal de Querétaro. Don Carlos tendrá una ardua tarea para meter en cintura a policías municipales y agentes de tránsito, quienes han recibido duros cuestionamientos por presuntos actos de corrupción. Su misión es mantener a la baja la incidencia delictiva que, según datos del ayuntamiento, ha caído 86%.