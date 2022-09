Se desborda comercio ambulante

Durante los últimos días, comerciantes ambulantes volvieron a ocupar el primer cuadro de la capital del país, principalmente en avenida Juárez y Paseo de la Reforma. A propósito de los festejos patrios, lo mismo se vendió alimento, que ropa, envases de plástico y suvenires.

El director general de Programas de Alcaldías y Ordenamiento de la Vía Pública en la Subsecretaría de Programas de Alcaldías del Gobierno capitalino, Ricardo Jaral Fernández, informó que se detectó la presencia de 500 comerciantes informales este 15 y 16 de septiembre, en calles aledañas al Centro Histórico, situación que está prohibida, aunque no habrá sanciones.

En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que el objetivo fue, más que retirar el ambulantaje, contenerlo y mantener libres los accesos y puntos de mayor aglomeración en el Zócalo. Detalló que en los operativos participaron 75 personas de la subsecretaría y más 150 elementos de la Policía Auxiliar.

Jaral Fernández también indicó que durante el desfile de este 16 de septiembre se detectaron alrededor de 200 vendedores informales, donde el despliegue fue en ocho puntos estratégicos ubicados desde Eje Central a Campo Marte.

“No se busca aplicar ninguna sanción a ninguna organización, porque el esquema de sanciones es si hay una persona, por ejemplo, que vende en la calle Correo Mayor, y ahí hay toreo, en ese tramo se sanciona. En este caso, como diversas organizaciones o grupos que vinieron a establecerse no es su zona, no sancionamos, lo que hacemos es inhibir, contener y ordenar. No tenemos la fuerza suficiente para retirarlos”, aseveró.

Agregó que avenida Juárez es un espacio amplio, ya que la gente “pues va de paso”, por lo que el operativo se concentró dentro del Zócalo y sus calles aledañas. El funcionario capitalino precisó que este 15 de septiembre hubo presencia de toreros, así como carritos de venta de artículos de comida, tanto en Juárez, 20 de Noviembre, 16 de Septiembre, 5 de Mayo y República de Brasil.

“A ninguna organización se les da permiso o tolerancia para romería o verbena popular; simplemente se contiene y privilegiamos donde está la concentración de las personas”, reiteró.

Incluso, refirió que en 20 de Noviembre se observó una aglomeración de ambulantes que, de manera inmediata, fueron ordenados y ubicados a lo largo de la calle.

Añadió que a partir de hoy no se permitirá la presencia de los toreros y en las cinco zonas del Centro Histórico el comercio operará conforme a los horarios establecidos en el programa de reordenamiento de la zona.