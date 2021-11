Se deben explicaciones por cambios de uso de suelo

Muchas explicaciones, nos advierten, tendrá que dar Carlos Ulloa, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), por la autorización que dio para el cambio de uso de suelo a dos predios propiedad del director General de la CFE, Manuel Bartlett, sin pasar por el Congreso capitalino, que es parte del proceso normal. En su paso por la Seduvi, el ahora secretario de Inclusión y Bienestar Social de la administración capitalina también avaló varias modificaciones a usos de suelo en diversas demarcaciones para permitir la construcción de varios hoteles, desarrollos inmobiliarios y complejos comerciales.

En duda, la comparecencia de funcionarios

Una gran interrogante existe en el Congreso capitalino sobre las comparecencias de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad, como parte del informe de la Jefa de Gobierno. La propuesta de los morenistas, nos dicen, es que sólo acudan los que constitucionalmente están obligados a hacerlo ante el pleno, que son el secretario de Gobierno, Martí Batres; el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, la fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, y la secretaria de Finanzas, Luz Elena González. Del resto, la propuesta es que no pasen por la aduana de Donceles y Allende para no exponerse más a críticas en temas torales, como el desplome de la Línea 12 del Metro, entre otros. Será el próximo viernes cuando definan si llaman, o no, a los funcionarios para rendir cuentas.

Los dos bandos de alcaldes

Aunque en el discurso lo rechazan, en la realidad la capital del país está políticamente dividida, luego de que ayer se presentó el bloque de los alcaldes de Morena, conformado por Armando Quintero, de Iztacalco; Francisco Chíguil, Gustavo A. Madero; Clara Brugada, Iztapalapa; Evelyn Parra, Venustiano Carranza; Juan Carlos Acosta, Xochimilco; Berenice Hernández, Tláhuac, y Judith Vanegas, Milpa Alta. Dicen que ellos no se dedicarán a quejarse, como lo hacen los ediles de la UNA-CDMX, además de que no van a hacer sus conferencias en hoteles caros. Lo que se perfila, nos hacen ver, es una guerra entre estos dos grupos, en la que ojalá no sea la ciudadanía la que salga perdiendo.

Tersa reunión en Atizapán

Muy amable estuvo, nos platican, la alcaldesa de Morena en Atizapán de Zaragoza, Ruth Olvera, con su sucesor, el panista Pedro Rodríguez, con quien incluso intercambió ideas, compartió puntos de vista y hasta una taza de té. En el ayuntamiento se dicen sorprendidos por la amabilidad y lo terso de la reunión que dio inicio al proceso de transición, por lo que algunos piensan que, además de amable, doña Ruth no quiere tener problemas por los presuntos malos manejos de las finanzas que, acusan, realizó el tesorero Fernando Reina Iglesias, quien misteriosamente dejó el cargo el 1 de octubre pasado, pero apenas esta semana se hizo público el movimiento. Nos advierten que don Pedro deberá poner mucho ojo en ese tema... si no quiere que le hereden problemas.