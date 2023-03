¿Se bajará MC también en la elección de la CDMX?

Luego la decisión de Movimiento Ciudadano de bajarse de la contienda en el Estado de México, el líder de ese partido político en la capital del país, Royfid Torres, aseveró que eso no ocurrirá en 2024, cuando se elija jefe o jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como la renovación de las 16 alcaldías y los 66 diputados del Congreso local. Reiteró que ellos van solos sin ningún tipo de alianza. Ya se verá si eso sucede, pues todos los análisis apuntan a que, en la capital, como lo es hoy en el Edomex, la contienda será entre dos bloques y sin piedad entre ambos. De este modo, a ver si en 2024 no acaban decidiendo que por “estrategia” se bajan del barco para no quedar en medio de la batalla entre Morena y sus aliados y el bloque PAN-PRI-PRD.

Encienden las alertas en Benito Juárez

Ayer el alcalde de Benito Juárez, el panista Santiago Taboada Cortina, reveló en redes sociales que cuentan con información de que el gobierno de la Ciudad de México y la fiscalía local preparan un nuevo golpe contra su administración. No dio más detalles, pero el edil aseveró que esto se daría en el marco de su intención por contender por la Jefatura de Gobierno en 2024. Nos hacen ver que, hasta ahora, las investigaciones sobre las presuntas anomalías inmobiliarias en la alcaldía no han revelado que don Santiago haya incurrido en alguna irregularidad; sin embargo, habrá que esperar para ver si lo advertido por el alcalde se cumple.

Las secuelas de la irrupción en el Congreso local

Nos cuentan que la irrupción de colectivos trans hace unos días en la sede del Congreso local ya tuvo sus primeras repercusiones. Nos dicen que ayer en la Junta de Coordinación Política, encabezada por el líder de los diputados panistas, Federico Döring, se aprobó pedir a algunas comisiones emitir una convocatoria para la realización de un parlamento trans en donde se abordarán temas como las infancias, transfeminicidios, y el reconocimiento y atención para las personas LGBTTTI. Además, se reconocerá al personal de resguardo por su actuación para defender el recinto. Hablando de los elementos de resguardo, nos aseguran que la diputada Ana Villagrán pedirá que haya elementos femeninos para que puedan separarlas cuando se peleen por el micrófono.