La diversidad cultural que desfila por el Zócalo capitalino en diferentes momentos a lo largo del año se unió e hizo presente en la caminata que se llevó a cabo ayer para formalizar la peatonalización de la Plaza de la Constitución.

A ritmo de batucada y música de banda, grupos de catrinas, comparsas de carnavales, zanqueros, mariachis, saltimbanquis, botargas, organilleros, artistas callejeros y trabajadores de servicios urbanos, quienes flanquearon una figura monumental de Quetzalcóatl, conformaron el mosaico de imágenes que decoró la plancha del Zócalo en su primer día como zona oficialmente restringida al tránsito vehicular.

“Es un momento histórico, de apropiación social y cultural de la principal plaza cívica del país y de las principales del mundo. Aquí se ha operado una transformación física del Zócalo, pero lo más importante es la transformación social”, expresó el jefe de Gobierno, Martí Batres, al encabezar la primera caminata por el Zócalo peatonal.

Previamente a la cuenta regresiva, y en medio de un ambiente festivo, autoridades capitalinas avanzaron a la vanguardia de los contingentes que ingresaron a la Plaza de la Constitución para caminar sobre el circuito que rodea la explanada y finalmente ocupar todos la plancha de concreto.

Durante las obras se sustituyó el asfalto del circuito que circunda la plancha del Zócalo por bloques de concreto tipo loseta. Foto: Especial

A pie, patines, bicicletas, carreolas, con bastón y en silla de ruedas, cientos de personas convirtieron la caminata una verbena popular, sin que el sol que caía a plomo menguara los ánimos: “Está terrible el calor, y eso que todavía no es mediodía. Nomás por eso me voy a ir rápido, si no, me quedaba un rato más porque se puso buena la fiesta”, expresó Fabiola, vecina de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Para dar una nueva imagen a la Plaza de la Constitución se intervinieron 19 mil 400 metros cuadrados, de los cuales, 16 mil 108 metros son ahora de uso exclusivo para los peatones, y 3 mil 292 metros podrán ocuparlos bicicletas, vehículos de emergencia y servicios.

Martí Batres, jefe de Gobierno, encabezó la vanguardia de los contingentes que ingresaron al Zócalo. Foto: Especial

Las obras duraron alrededor de tres meses, en los cuales se sustituyó el asfalto del circuito que circunda la plancha del Zócalo por bloques de concreto tipo loseta, para darle un estilo arquitectónico autorizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), acorde a la construcción colonial que hay en la zona.

La intervención incluyó la colocación de mobiliario urbano y macetas, que se convirtieron en un refugio para los paseantes, sobre todo para quienes no soportaron los rayos solares y se detuvieron para sentarse en las sillas ubicadas frente a los edificios del Gobierno capitalino y del Congreso local.

En la plancha de concreto fue montada una exposición fotográfica donde se observa la transformación del Zócalo con el paso de los años y momentos emblemáticos como conciertos, movimientos sociales y concentraciones políticas.

Eso motivó a Batres a destacar que el Zócalo es el espacio que alberga desde desfiles hasta los temas políticos, “pero también es el espacio de las megaofrendas, (...) de los desfiles culturales, (...) del descanso, de las caminatas, de las verbenas, de las exposiciones, de los museos itinerantes. Y quiero decirles, sobre todas las cosas, es el espacio de las personas y de las familias. Eso es el Zócalo, el Zócalo peatonal”, expresó.