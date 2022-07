¿Se alargará otra vez la audiencia por caso Línea 12?

Este jueves se reanudará la audiencia por el caso de la Línea 12 del Metro, en la cual la fiscalía capitalina, cuya titular es Ernestina Godoy, espera, por fin, poder acusar formalmente del delito de homicidio a 10 exfuncionarios por el colapso del tramo elevado que provocó la muerte de 26 personas. Sin embargo, algunos sospechan que esto no ocurrirá, porque como ya se ha hecho desde hace más de un año, habrá un recoveco legal que alguna de las partes invoque, como es que no se ha leído por completo el expediente o que se cite a más exfuncionarios que no están localizables, y el proceso no avance. ¿Y la justicia para las víctimas?

Sigue la pelea y IECM no consigue recursos

En otro capítulo de la pelea “el Congreso vs. el IECM”, le platicamos que ayer hubo dos acciones para lograr que el Poder Legislativo local otorgue más recursos al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y así se cumpla la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Primero, el consejero electoral Ernesto Ramos dio a conocer que el instituto promovió la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el argumento de que el recorte del presupuesto, que hicieron los diputados locales, atenta contra su autonomía. Y ayer, los magistrados electorales le respondieron al Congreso que sí se puede dar más dinero sin que se afecten sus finanzas. El punto es que juicios van y juicios vienen y el IECM no tiene recursos y ya debe empezar a apretarse el cinturón.

Fiscal busca reunión con el clero en el Edomex

En este espacio le contamos que párrocos del oriente del Estado de México tienen temor porque muchos son víctimas de extorsión de supuestos miembros del crimen organizado, y desde hace varios años han denunciado, pero ante la falta de acción de las autoridades, ahora ya no acuden a ellas. Ante esta situación, nos dicen que el titular de la Fiscalía General de Justicia mexiquense, José Luis Cervantes, pidió reunirse con el clero para atender esta situación, aun cuando en la fiscalía aseguran que no hay registro de denuncias, como tampoco lo hay en la Secretaría de Gobierno. De cualquier modo, afirman, el tema será abordado.