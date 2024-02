La alcaldía Coyoacán informó que este fin de semana realizó un operativo para desmantelar diversos puestos de venta ilegal de alcohol en la calle, localizados en la zona de Los Culhuacanes, en donde no se registraron incidentes.

Fue por la tarde del sábado cuando un contingente de más de 30 elementos y personal de la demarcación acudieron al camellón de la avenida Manuela Medina, en donde se habían colocado en las últimas semanas varios puestos móviles o ambulantes que ofrecían venta y consumo de alcohol, lo que generaba molestia, contaminación y desorden en esta zona, por lo que, en un operativo sorpresa, fueron retirados estos comercios.

El alcalde Giovani Gutiérrez informó que giró instrucciones al director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Roberto Sánchez, y a la directora de Seguridad Ciudadana y Coordinación Institucional para que se llevara a cabo un operativo, junto con autoridades del gobierno de la Ciudad y de la Guardia Nacional, para retirar esos puestos donde se expendía alcohol abierto y para consumo en la vía pública, lo que no está permitido por la ley.

“El combate a las chelerías ilegales va a continuar, no vamos a permitir que se envenene a las y los niños, a los jóvenes. La venta y el consumo de alcohol en la vía pública no debe verse como algo normal. Consumir cerveza, azulitos, cocteles en la calle, en las banquetas, en los camellones no es legal. Es una determinación de la propia ley. Cualquier lugar establecido que venda alcohol, requiere de permisos y autorizaciones. Nadie puede abrir su puerta y vender alcohol bajo cualquier argumento”, explicó Sánchez Lazo.

La directora general de Seguridad Ciudadana, también conocida con su indicativo como Jefa Hera, dijo que en este operativo participaron 20 elementos de Escudo Coyoacán, siete elementos de la Guardia Nacional y 5 integrantes de la subdirección de Mercados y Vía Pública, y de la Jefatura de Unidad Departamental de Recuperación del Espacio Público.

“No se registraron hechos violentos; en algunos sitios sí hubo resistencia de los particulares a quienes se les apercibió y se les retiraron objetos de la vía pública al no contar con las autorizaciones correspondientes para ocupar el espacio. Nadie cuenta con un permiso para la venta de alcohol en la vía pública, ni tampoco puede permitirse el consumo en la calle”, dijo la funcionaria.

De acuerdo con la Dirección de Gobierno de Coyoacán, desde el 1 de octubre de 2021, al inicio de la presente administración, se han efectuado 25 grandes dispositivos en contra de la venta ilegal de alcohol, lo que ha resultado en la imposición de 75 apercibimientos, 106 retiros de locales móviles puestos o venta ambulante, así como 60 suspensiones de actividades en locales cerrados o establecidos y la revisión de 24 establecimientos que ameritaron ninguna acción legal al contar con la documentación correspondiente.

