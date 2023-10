El jefe de Gobierno, Martí Batres, informó que, a un mes y medio del inicio de operaciones de un convenio de colaboración con diversas empresas de telefonía, internet y televisión, se han retirado más de 242 kilómetros de cables “muertos” de 14 alcaldías de la Ciudad de México.

En rueda de prensa, apuntó que estos cables en desuso representan un foco de contaminación visual, impiden el paso en vía pública y suponen un riesgo para la integridad de la población.

“Del 1 de septiembre al 15 de octubre, siete empresas han realizado 721 intervenciones en 14 alcaldías, a partir de las quejas presentadas en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). Estas intervenciones han permitido retirar 242 kilómetros de cables que se encontraban en desorden, hechos bola, en desuso, arrastrándose por las calles, colgando de los postes, lo cual es un primer paso significativo”, detalló.

Recordó que este convenio fue firmado el 3 de julio de 2023, con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y otras empresas para que realizaran jornadas de retiro de cables durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de cada año.

Al respecto, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México (ADIP), José Merino, destacó que gracias a los reportes mediante el SUAC, se han atendido 252 puntos de riesgo en colonias como Pedregal de Santo Domingo, Ampliación Daniel Garza, San Juan de Aragón y los Reyes Coyoacan, en donde, además del impacto visual que genera el ordenamiento de cables, se reduce la posibilidad de que estos caigan y tanto los servicios como la seguridad de peatones, ciclistas y automovilistas se vean afectados.









“De los folios SUAC, hemos recibido mil 230, esto es porque se multiplican por el número de empresas; como nosotros no tenemos la certeza de qué poste está en cada empresa, todo el reporte se manda a todas las empresas y se han obtenido 25. (...) No quiere decir que en las dos Alcaldías que faltan, que son Contreras y Milpa Alta, no se vaya a hacer; las empresas hacen un plan de cobertura de la ciudad, empiezan en algunas Alcaldías, pero van avanzando por toda la ciudad", indicó.

Señaló que en la Plataforma Pública de Retiro de Cables en Desuso se pueden consultar el número y ubicación de las intervenciones realizadas, así como la cantidad de kilómetros y kilos de cable retirados.

Al respecto, el director general de Análisis de Riesgos de la Secretaría de Gestión de Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Rafael Marín, resaltó que con esta iniciativa se generan ahorros y se optimizan recursos del Gobierno de la Ciudad de México al prevenir emergencias asociadas a la caída de cables mal colocados. Reiteró que trabajan de la mano con alcaldías y empresas para atender todas las solicitudes de los habitantes.