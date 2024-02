La mañana de este miércoles 14 de febrero se registraron dos microsismos en la Magdalena Contreras.

El servicio Sismológico Nacional informó que el primer movimiento telúrico se registró a 3 km al norte de dicha alcaldía a las 06:42 horas.

Mientras que el segundo, fue de magnitud 1.8 a 3 km al norte de Magdalena Contreras a las 06:43 horas.

No se reportan daños por los dos microsismos

En tanto, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, indicó que hasta el momento no se reportan daños.

"Estamos recabando información. Al momento no se han reportado daños. Seguiremos informando", escribió a través de su cuenta X.

Protección civil capitalina precisó que luego de establecer comunicación con Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías, no se tienen reportes de afectaciones derivados de los dos microsismos.

¿Cuál es la causa de los microsismos en Magdalena Contreras?

La falla geológica de tipo normal en la zona de Plateros a Mixcoac, localizada hace unos días por investigadores del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), podría ser la causa de los temblores registrados recientemente en esa región de la capital del país, según revela el un estudio.

Los universitarios Leonardo Ramírez Guzmán, Jorge Aguirre González y Moisés Contreras Ruiz Esparza explicaron que del 3 de diciembre de 2023 al 10 de enero de 2024 se presentaron 23 movimientos telúricos con magnitudes que van de 1.1 a 3.2, en las alcaldías Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, con profundidades menores a 1.4 kilómetros.

Foto: Investigadores de la UNAM

Se estima que la reactivación de esta falla, a la que han llamdo Plateros-Mixcoac, se debe a la acumulación de tensión en la región, y posiblemente también al hundimiento del Valle de México, así como a la recarga del acuífero en la Sierra de las Cruces, que alimenta la zona metropolitana.

Dónde se encuentra la falla geológica

De acuerdo a los investigadores, la falla comienza, aproximadamente, hacia el poniente de Anillo Periférico, pasa por avenida Revolución hasta unos 300 metros hacia el este, según lo que se observa en la superficie, que es sólo la expresión visible del fallamiento, por lo que mediante diversos instrumentos se revisa todo el lugar. De momento también se indaga su profundidad.

Plateros-Mixcoac. Foto: Especial

Metro opera de forma normal tras microsismos

Autoridades del Metro informaron que luego de llevar a cabo el protocolo de revisión de instalaciones en la red, debido a los dos microsismos perceptibles en algunas zonas de la ciudad, no se reportan daños, por lo que el servicio se ofrece con normalidad.

Foto: Especial

¿Por qué no sonó la alerta sísmica este 14 de febrero en la CDMX?

Los sensores del sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) monitorean las zonas de peligro sísmico, y reconocen sismos en un radio próximo a 90 km y su magnitud.

Con los datos que envían los sensores a cada ciudad se determina la distancia entre el sismo para decidir la difusión o no de la alerta sísmica.

De acuerdo con el SASMEX la alerta sísmica se activará:

1. Si en los primeros segundos de la detección sísmica al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

2. Dependiendo la estimación de energía del sismo.

3. Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar: a) Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 250 km. b) Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km. c) Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km. El alertamiento no se activa cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, está muy lejos de la ciudad a alertar o cuando las estimaciones de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos.

