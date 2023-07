Este martes, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó de un microsismo de magnitud 2.1 en la alcaldía Coyoacán.

A través de su cuenta de Twitter, el SSN detalló que el microsismo se localizó a 3 kilómetros al noroeste de Coyoacán a las 15:05 horas.

Sismo se siente en alcaldía Benito Juárez

El microsismo se sintió en diferentes colonias de Benito Juárez, informó el alcalde Santiago Taboada.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) señaló que ante el reporte del microsismo percibido se estableció comunicación con las unidades de PC, en alcaldías.

Hasta el momento no se reportan incidentes.

Asimismo, recordó a la ciudadanía que la alerta sísmica no se activa cuando el epicentro es dentro de la Ciudad de México.

De acuerdo a SkyAlert, el movimiento telúrico fue percibido en la zona de Mixcoac-Barranca del Muerto. "Sería un sismo de baja magnitud aunque por la cercanía del epicentro se reporta una fuerte pero rápida sacudida".

Hace unos momentos se percibió un microsismo en alguna zonas de #BenitoJuárez. Nos mantenemos atentos a sus reportes a través de la base #BlindarBJ pic.twitter.com/sBLwq89x5V — Santiago Taboada (@STaboadaMx) July 18, 2023

¿Cuál es el origen de los microsismos?

De acuerdo con Carlos Valdés, desde el 2000 cuentan con un registro de 270 microsismos registrados, catalogados y clasificados después del terremoto de 1985, en donde el de mayor intensidad fue de 4.

El origen de los microsismos es consecuencia de las fracturas que existen en la corteza terrestre en la Ciudad de México y en el país, "concentrándose en la zona central y poniente, a partir del periférico hacia el poniente", exclama.

Dichas fallas cruzan todo el terreno y se ubican dentro de los límites de la Ciudad de México y debajo de ella.

Para la directora del SSN, Xyoli Pérez Campos, los sismos que llegan a ocurrir en el Valle son intraplaca, pero corticales. “Se llaman así porque ocurren en la corteza superior y están dentro de otra placa que es la de Norteamérica. Generalmente, estos sismos se originan a poca profundidad, pero independientemente de si son profundos o someros, lo que importa es la distancia que recorre la onda y los materiales a través de los que viaja”.

¿Qué hacer durante un sismo?

- Mantener la calma, no correr y acudir a las zonas de seguridad ya establecidas

- Estar atentos a menores de edad, minusválidos y personas de la tercera edad

- Mantenerse alejado de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores o paredes

En la calle: aléjese los postes y los cables eléctricos

En edificio: No use los elevadores y permanezca cerca de una columna estructural, alejado de ventanas y paredes.

En el interior de un lugar concurrido como un cine, vaya hacia las puertas de evacuación

- Alejarse de las repisas que contengan objetos que puedan caerle

Un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo

¿En qué casos sí se activa la alerta sísmica?

De acuerdo con el SASMEX la alerta sísmica se activará:

1. Si en los primeros segundos de la detección sísmica al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

2. Dependiendo de la estimación de energía del sismo.

3. Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar:

a) Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 250 km.

b) Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

c) Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km. El alertamiento no se activa cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, está muy lejos de la ciudad a alertar o cuando las estimaciones de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos.