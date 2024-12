Automovilistas que desean tramitar la licencia de manejo permanente en el Módulo de Licencias y Control Vehicular de la alcaldía Iztacalco son rechazados por no llevar su cita, pero dijeron que “la página no te deja sacarla” y pierden hasta tres horas intentando.

“El problema es que entras a internet y tratas de ingresar a la página de las citas y no hay forma de ingresar”, indicó Juan Hernández, taxista, quien intentó por más de tres horas sacar su cita en la página de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y no tuvo éxito.

Llamó a la Semovi para obtener su cita y le dijeron que “no había problema, que la podía sacar aquí [en el módulo], y estando aquí me dicen que no se puede sin cita. Lo intenté en el celular y tampoco”.

Hace poco más de dos semanas, el Gobierno capitalino habilitó el trámite de la licencia permanente, el cual la Semovi señaló que solamente se puede realizar con cita en su página de internet.

“Te dicen que está todo saturado, que perdón pero que la demanda ha sido muy alta, que sigas intentando y ya, esa es la solución que te dan”, aseguró el taxista Juan.

El señor Hernández se verá obligado a obtener nuevamente su licencia para conducir Tipo A, pues la anterior vence en un día y “como taxista no puedo andar sin licencia”.

El trámite de la licencia para conducir Tipo A tiene un costo de mil 300 pesos y debe ser renovada cada tres años. En tanto, la permanente tiene un costo único de por vida de mil 500 pesos. “No conviene”, añadió el taxista.

A Geraldine González, quien acudió al módulo para la renovación del documento, también la rechazaron debido a que no contaba con su cuenta Llave CDMX.

“Traen un desastre allá adentro, había mucha gente y ya cuando voy a pasar, que mi Llave estaba amarrada a otro correo, la intenté recuperar y resulta que ese correo nunca lo había visto, ya le pregunté a mi esposo y no es de él”, expuso.

Insistió en que el problema no es de ella, sino de la página de la Semovi, que no la deja iniciar sesión con su contraseña de siempre, y le pide cambiarla mediante un correo del que no tiene control.

“Y entonces dicen que sin mi cuenta no puedo tener la licencia, pero no es cosa mía”.

Geraldine González apuntó que la atención del personal de la alcaldía Iztacalco y de Semovi que revisan los documentos es muy mala, “y son muy groseros. Te hablan como si te hicieran un favor”.

Luego de esperar casi 20 minutos en la fila de revisión de documentos, el personal le comentó a Abraham López, habitante de Iztacalco, que no podía pasar sin cita y que “si quería, que fuera al macromódulo, pero eso me lo hubieran dicho desde antes de formarme”.

Las filas en el módulo de la alcaldía Iztacalco son de casi 30 minutos afuera y otra hora y media adentro, confirmaron usuarios.

Esto debido a que en promedio hay 55 aspirantes a la licencia para conducir permanente cada hora y sólo siete capturistas.