Electrodomésticos, herramientas, tabletas electrónicas, teléfonos celulares y joyería fueron algunos de los artículos que los capitalinos llevaron a empeñar al Monte de Piedad, Empeño Fácil y Dondé para hacer frente al gasto económico que les dejó las fiestas de fin de año.

“Está muy difícil la situación, ya estoy esperando la quincena (…) un billete de 500 ya no te dura nada. Empeñé oro, la casa de empeño no va a perder, me lo valuaron y me dieron 70% del gramaje, fue mucho menos de lo que yo esperaba que me dieran”, contó la señora Trinidad Oropiña, quien acudió a las casas de empeño aledañas al Zócalo, en donde valuó y empeñó algunas piezas de oro.

Los pignorantes, con el objetivo de completar los regalos para el Día de Reyes, y en algunos casos para extenderlo hasta la primera quincena del año, se conformaron con los préstamos que los empleados les ofrecieron, los cuales, la mayoría de las veces fue un monto menor al que esperaban.

“Vine a empeñar un estéreo, me dieron 700 pesos, y a mi hijo le costó casi 4 mil, aunque por una parte está bien porque puedo sacarlo rápido para el 2 de febrero”, narró la señora Yolanda Ugalde.