El presidente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, reconoció la firmeza de la fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, para no dejar impunes los actos de corrupción cometidos por el llamado Cártel Inmobiliario.

En un comunicado, sostuvo que la recuperación de bienes, producto de las actividades ilícitas cometidas por panistas, y la entrega de éstos al Gobierno de la Ciudad de México para fines sociales, es muestra de que la fiscal trabaja en beneficio de la ciudadanía.

“Lo he dicho y lo reitero: la fiscal Ernestina Godoy es una mujer comprometida con la justicia; hoy vemos como esos departamentos que pertenecieron a miembros del Cártel Inmobiliario serán ocupados para beneficiar a quienes perdieron su hogar en el sismo de 2017. Eso es justicia, aquí no hay de que se lo quedó tal o cual funcionario, no, aquí el beneficio es para la ciudadanía”, sostuvo.

En este sentido, consideró absurdo que pese a la evidencia y el reconocimiento que algunos involucrados en el Cártel Inmobiliario han hecho de las corruptelas que cometieron, personajes como Santiago Taboada, Jorge Romero y Christian “N” -entre otros- sigan en su papel de víctimas.

“Es increíble hasta donde llega el cinismo de estas personas. Está muy claro que las verdaderas víctimas del Cártel Inmobiliario son las miles de personas a las que defraudaron, a las que les vendieron un inmueble irregular, aquellas que hoy viven en la incertidumbre porque habitan departamentos mal construidos y con problemas diversos; ellas sí son las víctimas y nos da mucho gusto que desde la Fiscalía se les esté protegiendo y se esté trabajando para que los culpables sean castigados”, aseguró.

Sebastián Ramírez afirmó que el profesionalismo de Ernestina Godoy y de su equipo ha permitido que las investigaciones en contra del Cártel Inmobiliario avancen adecuadamente y “eso es lo que tiene muy molestos a los panistas los cuales -por todos los medios- buscan impedir la ratificación de la fiscal”.

