Rechazan alza al transporte en el Edomex

Toluca, Méx.— En rechazo por el alza de dos pesos a la tarifa de transporte público, un grupo de representantes de organizaciones de movilidad y usuarios se manifestaron en el centro de Toluca. Reclamaron que el servicio no brinda condiciones dignas ni seguras para los ciudadanos, por lo que consideraron “injustificada” la medida.

Dante Álvarez, representante del colectivo de movilidad Metrobús Toluca, advirtió que la capacitación de los conductores no servirá para mejorar la calidad del transporte público, mientras no cambien las condiciones laborales de los operadores, porque se disputan el pasaje, “ellos ganan por cuota, no tienen salario y por eso la guerra del centavo”.

Acompañado por al menos cinco representantes de colectivos civiles y universitarios que convocaron a la protesta, dijo que el ajuste al costo sólo brinda un respiro financiero a las empresas concesionarias del servicio público, pero no atrae beneficios a los usuarios ni choferes.

Aseguró que en la entidad 70% de la población utiliza este medio de movilidad, de ellos 30% no generan ingresos, es decir, amas de casa y estudiantes, quienes enfrentan condiciones adversas, gente en vulnerabilidad económica, “que ahora deberá pagar mucho por viajar al trabajo o la escuela”.

En lo que va del año, agregó, en el estado se registraron más de 80 muertes por atropellamientos de autobús, microbús o minivan del servicio concesionado y el estado se coloca en el primer lugar de ciclistas arrollados.

Expuso que en Toluca resulta un deceso por atropellamiento al mes, estadística que deja claro el “pésimo servicio que brindan los empresarios en el estado y que no amerita un costo de 12 pesos el banderazo de salida”.

“Serían 18 muertos alrededor del año y León que tiene únicamente 200 mil habitantes menos reporta siete, pero ellos cuentan con un transporte estructurado”, precisó.

Los inconformes con el ajuste al precio del transporte apuntaron que las protestas continuarán las siguientes semanas, toda vez que “las autoridades tomaron el fin de año porque mucha gente está de vacaciones”.