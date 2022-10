Reaparece Barrales en Coyoacán, ¿y los alcaldes ausentes?

Nos cuentan que, durante el primer informe de gobierno del alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, hubo aparecidas y desaparecidos. Quien robó algunos reflectores fue la excandidata a la Jefatura de Gobierno por el PRD, Alejandra Barrales, quien sorprendió al aparecer en público luego de algunos años de no acudir a eventos políticos. El edil le agradeció su presencia. Nos dicen que si bien no habló en el acto, sí se tomó muchas selfies con los asistentes del PAN, PRI y del PRD. Y, por el lado de las ausencias, nos hacen notar, no estuvieron algunos ediles de la UNA-CDMX, como la de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas; de Tlalpan, Alfa González; de Álvaro Obregón, Lía Limón; de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y de Benito Juárez, Santiago Taboada. ¿Será que los alcaldes de oposición están enojados con don Giovani por haber estado presente en el informe de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en Coyoacán?

Alta participación ciudadana en ejercicio sobre seguridad

Nos comentan que a los propios organizadores sorprendió la respuesta al ejercicio de participación ciudadana Contigo Avanzamos en más Seguridad, en el que participaron habitantes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Nos cuentan que el número de solicitudes de mejora supera las 20 mil peticiones, cinco veces por encima de la meta original que había considerado una recepción de alrededor de 4 mil cartas que evidencian la conexión ciudadanía-autoridad. Esta estrategia estuvo a cargo del gobierno capitalino, que encabeza Claudia Sheinbaum, y del Consejo Ciudadano, que preside Salvador Guerrero Chiprés.

Sheinbaum: reciprocidad con Samuel García