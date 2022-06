Quitan el suministro de agua a comunidad otomí por falta de pago

Toluca, Méx.— Desde hace un mes no hay abasto de agua en la zona norte de Toluca, donde habita la población otomí, la mayor parte de los habitantes que dependen de los pozos delegacionales se quedaron sin servicio, pues les exigen ponerse al corriente con los adeudos que datan de hace cinco años, pagando mil pesos la anualidad, mientras que un menor porcentaje sufrió una reducción de servicio, debido a los atrasos en el pago por el servicio de agua potable.

La región, de las más pobres de la capital mexiquense, padece sequía, tampoco ha llovido, pero en las viviendas, casi todas en obra negra y techos de lámina, “no hay una sola gota de agua”, coincidieron las vecinas.

Juana López vive a solo un par de cuadras del pozo en San Cristóbal Huichochitlán, mostró los tambos y la pileta en la que almacenó un poco del recurso durante las noches en que llegó a caer agua, pero que no duró más de una semana, pues en casa viven sus hijos, nueras y nietos.

La señora de 65 años explicó que desde hace varias semanas, los integrantes del comité independiente les advirtieron que no habrá suministro hasta que no cubran sus adeudos, que en su caso ascienden a más de 6 mil pesos.

El desabasto en esta zona norte es “grave”, alertan los vecinos. Cientos de familias, con tres o más hijos pequeños, que como en el caso de la señora Adelina no tienen recursos para ponerse al corriente. Ella debe 4 mil pesos, pero no pudo ni juntar 100 pesos para pagar junto con más vecinos una pipa de agua para un mes.

“Vivo detrás del CBTIS, en San Pablo Autopan, la última vez que cayó estaba bien sucia, amarilla. Algunos vecinos sí tienen. En mi casa somos cinco niños, mi esposo y yo”, contó.

En la mayoría de estas viviendas no hay cisterna ni tinaco, por lo que almacenan el agua en botes y cubetas, muchos de ellos llenos de tierra y hasta insectos, pero como no hay dinero es difícil que abastezcan garrafones de agua purificada, toman la alternativa de hervir el agua, lo que ha traído como consecuencia enfermedades gastrointestinales.

En Toluca hay 36 comités de agua independientes que definen sus propias reglas para el suministro, por lo que el municipio no puede intervenir.

Maricruz, de San Cristóbal Huichochitlán, acudió al organismo para pedir informes, en su caso hubo reducción del servicio. “Debo 28 mil pesos, no habrá prórroga ni descuentos, yo iba al corriente hasta hace dos años, me quedé sin renta de los locales, me accidenté y con el Covid-19 que me dio, no me alcanzó para juntar y ahora debo más de dos años, pero no tengo para pagar y no me van a regresar el servicio completo”, relató.