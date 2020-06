¿Quién quiere meterle el pie a Omar García Harfuch?

Vaya ruido que se generó en las redes sociales con la versión de que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, se iría a encabezar la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en lugar de Ernestina Godoy. Sin embargo, ayer, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, desmintió que se vaya a dar algún ajuste en el gabinete de seguridad. Lo que nos comentan es que la versión salió de la propia SSC, de alguien que fue relegado con los ajustes que hizo don Omar cuando asumió su cargo. Deberán hacer una exhaustiva revisión, pues más de uno quiere meterle el pie al funcionario.

Los riesgos de contagio en el Congreso local

Más de un empleado del Congreso de la Ciudad de México se quedó con el ojo cuadrado el pasado domingo, ya que durante la sesión virtual para clausurar el periodo ordinario, solicitaron la presencia de 45 trabajadores de las áreas de limpieza, resguardo, informática, fotografía, televisión, sonido, servicio parlamentario, lengua de señas y estenografía. Todos ellos, nos dicen, para auxiliar a la presidenta y secretaria de la Mesa Directiva, Isabela Rosales Herrera y Donají Olivera Reyes, respectivamente, quienes fueron las únicas diputadas que acudieron al recinto legislativo, pues el resto de los 66 legisladores participaron desde casa. Hay quienes consideraron que no era necesario tanto personal, sobre todo en tiempos de pandemia.

Desafían al virus en Neza

El alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa (sin partido), deberá hacer gala de su creatividad para convencer a la población del ayuntamiento de que el coronavirus es algo serio que atenta contra la vida, porque de poco han servido los llamados para quedarse en casa. Incluso el hecho de que la localidad se encuentre en los primeros lugares con casos a nivel estatal y nacional no hace mella en la gente, que no ha seguido las medidas de prevención; los comercios siguen abiertos, y de continuar con esta situación, no saldrán del semáforo rojo. Dicen que la razón entra hasta que un caso irrumpe en casa.