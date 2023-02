“Que se juzgue por trayectoria, no por contexto familiar”

Toluca, Méx.— Tras librar una impugnación de Morena por presunto conflicto de interés, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez, pidió ser juzgada por su trayectoria y capacidades, pues se declaró apta y capaz.

Al ser designada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) fue cuestionada porque su esposo colabora como titular del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt).

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló a su favor, y ahora, responde, “lo que puedo decir es que se nos juzgue por nuestra trayectoria personal, por nuestras capacidades y no por nuestro contexto familiar o personal, son dos ámbitos muy distintos, yo me siento con todas las capacidades para asumir este cargo y no tiene relación una cosa con otra”, destacó.

Pulido encabeza el órgano colegiado que conducirá el proceso de elección de la gubernatura del Estado de México el próximo 4 de junio, el cual describe que es álgido como cualquiera en el país, pero con características propias.

“La particularidad de la gubernatura 2023 en el Estado de México es que antecede a la elección nacional, es la entidad con el padrón más grande, con más de 12.6 millones de mexiquenses, y se vislumbra que las dos contendientes principales serán mujeres”, apuntó.

¿Los ciudadanos mexiquenses pueden confiar en un proceso transparente?

—La entidad se coloca en un momento histórico de la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones, por lo que desde mi posición como consejera presidenta del IEEM, es que en todo momento estoy cuidando los ejes rectores en materia electoral, además de organizando todo lo necesario para que sea un proceso confiable, que responda a las demandas de la ciudadanía.

En su opinión, ¿debe detenerse la entrega de programas sociales en el Estado de México?

—Las reglas de operación de estos programas están plenamente definidas, pues es una de las premisas más importantes para analizar cuando se consideran las quejas o denuncias.

La consejera no descartó que éstas vayan a incrementarse en los próximos días, pues hasta la semana pasada sumaban 61, cuatro de ellas por violencia política de género, y alguna relacionada con los programas sociales.

“El instituto está abierto para que cualquier ciudadano presente las quejas en el área correspondiente y que el IEEM realice la investigación, determine si es o no necesaria la emisión de medidas cautelares, y las remita al Tribunal Electoral del Estado de México para que resuelvan el fondo del asunto”, puntualizó.

¿Cómo están trabajando para abatir el abstencionismo?

—Yo creo que la participación nos concierne a todos los ciudadanos, por supuesto que la autoridad electoral lleva un peso importante en las campañas que hacemos desde el seno de la institución; sin embargo, los actores políticos con la calidad del debate van a invitar a la ciudadanía a participar, los medios de comunicación definitivamente son un factor fundamental, sobre todo para la desinformación e información real, ahí la invitación a todos los medios de que nos ayuden a cerrar filas. Es también necesario el acercamiento a los sectores empresariales, para que desde sus trincheras nos ayuden en esta promoción.

Detalló que en 2017 la participación fue de 54%, histórica, y dijo que esperaría que ahora en la elección de 2023 se supere ese récord, pues consideró que por la naturaleza y dinámica de la elección sí hay interés por participar, al ser uno de los procesos más incluyentes de la historia.

Mencionó que el Estado de México tendrá un proceso electoral inclusivo, ¿por qué?

—El proceso electoral del Estado de México para elegir al gobernador para el periodo 2023-2029 será el más novedoso de la historia, ya que será el laboratorio donde por primera vez emitan su voto 9 mil 950 personas no sentenciadas dentro de 20 centros penitenciarios y se implementará el mecanismo de voto anticipado de forma presencial en cuatro consulados del extranjero.

A través del sufragio extraterritorial se podrá ejercer el voto en tres modalidades, es decir, por correo postal, por internet y por vez primera en la historia del país también ciudadanos mexiquenses podrán hacerlo en forma presencial en cuatro consulados de Estados Unidos y Canadá.

Ambas alternativas, dijo, atraerán las miradas de observadores nacionales y extranjeros, que en total suman 210 solicitudes hasta ahora, aunque esperan más registros, pues en el proceso de 2021 se apuntaron 3 mil 619, fue la elección más observada.