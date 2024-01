La Secretaría de Salud capitalina, desde que declaró el término de la emergencia sanitaria por Covid-19, emitió dos recomendaciones para el uso de cubrebocas en la Ciudad de México.

Tras clarificar que no son medidas obligatorias, las autoridades sanitarias establecieron que se sugiere el uso del cubrebocas en el transporte público y otros espacios cerrados, poco ventilados y en aglomeraciones.

Así como en centros educativos, se recomienda el uso en personas vulnerables o en riesgo.

Tras la Segunda Reunión Extraordinaria del año 2023 del Consejo de Salud de la Ciudad de México, las autoridades capitalinas reiteraron la recomendación del uso voluntario de cubrebocas en personas adultas mayores, personas con enfermedades respiratorias, personas con enfermedades crónicas o inmunodepresión, así como personas sospechosas o confirmadas de COVID-19.

PIROLA SERÍA LA VARIANTE DOMINANTE

A finales de diciembre del 2023, la titular de la Secretaría de Salud capitalina, Oliva López Arellano, comentó a EL UNIVERSAL que la subvariante Pirola del Covid-19 sería la predominante en la Ciudad de México en las próximas semanas.

También precisó que el 18 de diciembre que “el cuadro clínico que se produce es, hasta ahora, muy semejante a los anteriores, es decir, no grave. Lo que sí se identifica es que parece que es un poco más transmisible y que tiene más capacidad como de sortear la posibilidad de nuestra respuesta inmunitaria”, dijo.

Cuestionada acerca de si esto amerita una alerta para la población de la CDMX, López Arellano enfatizó que no es el caso. No obstante, dijo: “lo que sí estamos insistiendo mucho es que, como estamos en la temporada invernal, las personas ya saben cómo cuidarse, que el autocuidado es fundamental y el cuidado de los otros con las medidas preventivas y de protección que ya conocemos, como vacunarnos”.

No obstante, reiteró la importancia del autocuidado, con las medidas preventivas que se han sugerido desde el inicio de la pandemia, sobre todo, en esta temporada invernal, en la que hay aumento de enfermedades respiratorias, como son acudir a vacunarse, el uso de cubrebocas en espacios cerrados, estornudo de etiqueta y lavado de manos.

NO ES MÁS GRAVE, PERO CASOS PUEDEN CRECER

El 18 de diciembre EL UNIVERSAL publicó también una entrevista con el especialista Alejandro Macías, quien dijo que la aparición de esta nueva subvariante no debe provocar alarma entre la población, ya que no parece ser más grave que otras variantes que han existido y coincidió, con la titular de Salud capitalina, en que se deben tener precauciones para evitar el contagio, pero no caer en pánico.

En entrevista con esta casa editorial, el especialista destacó que “Pilora” ha ido creciendo muy rápidamente en Estados Unidos y Europa, por lo que, de acuerdo con la proyecciones, es probable que cause un incremento de casos y hospitalizaciones en enero y febrero de 2024.

