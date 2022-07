“Que reactiven ya la investigación”

Mientras acomoda el altar de Fernanda con girasoles, Mauricio Sabalza recuerda a su hija asesinada en junio de 2020, en calles de Los Reyes Ixtacala, en el municipio mexiquense de Tlalnepantla, donde recibió un impacto de bala en la cabeza, feminicidio por el que hasta hoy no hay detenidos ni avances en la investigación del caso, que ha estado congelado por dos años.

En la avenida Somex, en Los Reyes Ixtacala, donde murió Fernanda Sabalza Sánchez, no hay una cruz que marque el sitio donde la joven de 19 años falleció, “porque no quería que mi hija se quedara ahí, ella tenía que emprender un nuevo camino”, señala su padre, quien cada semana regresa a Tlalnepantla a la fiscalía especializada en feminicidios sólo para ver que no archiven o desaparezcan la carpeta de investigación de la joven asesinada el 20 de junio de 2020.

A dos años de este feminicidio que ocurrió cuando la joven salía de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, a Tlalnepantla, Estado de México, no hay una indagatoria sobre quienes la asesinaron, incluso el archivo de pruebas que contenía videos de los agresores se “extravió” en la fiscalía, motivo por el cual Mauricio interpuso en abril una denuncia en contra de Policía de Investigación (PDI) y el Ministerio Público (MP) por pérdida de evidencias.

Días después aparecieron los videos extraviados, narra, pero aun así la investigación no avanza, por ello la petición es que “¡ya se pongan a trabajar!”, reitera el padre de la joven en lo que asegura han sido los dos años más difíciles de su vida.

El padre de familia hizo un llamado al nuevo fiscal general de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez, con el fin de que se reactiven y agilicen las investigaciones por el feminicidio de Fernanda Sabalza, pues a dos años, dice, no hay justicia.

En tanto, en la casa, hay más de un altar con girasoles y rosas de un inusual color verde, además de agua, sal y veladoras que iluminan “el camino de Fernanda a la vida después de la muerte”, afirma Mauricio, mientras acomoda la taza de su hija con el lema: “Por siempre te amaré, flaca”, y las fotografías de la joven de ojos brillantes que sonreía a la vida a sus 19 años, cuando fue asesinada, dejando un pequeño huérfano.

Su cama y sus juguetes, entre muros de colores con cielo de tul y luces, aún permanecen como Fernanda los dejó, como en espera de su regreso, en una ausencia que duele y hace que las lágrimas salgan de los ojos de su abuela y de su madre, con quienes vivía en Azcapotzalco.

“Era mi niña, tenía muchos planes, además de cuidar a su hijo, estudiaba Pedagogía y quería ser maestra, activaba chips de celulares y solía repartir dulces a los niños de la calle, que era una de sus preocupaciones”, cuenta Mauricio.

Este 25 de julio, Fernanda cumpliría apenas 22 años, pero un hombre le disparó en la cabeza cuando ella salía de una tienda en Los Reyes Ixtacala, en un asesinato en el que habrían participado al menos tres sujetos.

“¡Es hora de que hagan lo que no han hecho en dos años, que activen esta investigación que ha permanecido detenida!”, pues en la la fiscalía mexiquense no han establecido ni una sola línea de investigación, remarca su padre.

Lamentablemente el feminicidio de Fernanda en Los Reyes Ixtacala no ha sido el único, otra joven también fue asesinada hace unos meses ahí sin que haya detenidos, señala Mauricio.