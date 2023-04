El tribunal de enjuiciamiento del Reclusorio Sur dictó fallo de 14 años 8 meses y 7 días en contra de Ana Coset García, trailera que en 2018 arrolló a 14 vehículos, con 10 personas fallecidas y 17 lesionados.

La determinación luego de 4 años y 4 meses de juicio oral fue a favor de 7 familias de las víctimas y un lesionado de gravedad.

Aún queda pendiente la etapa de individualización para saber cómo será reparado el daño.

Abogados de víctimas apelarán sentencia, piden 22 años

Abogados de las víctimas refirieron que esta pena es ejemplar para los conductores de tráileres, sin embargo, recalcaron que apelarán la sentencia pues ellos buscan una pena de 22 años.

En septiembre de 2022 el mismo tribunal declaró culpable a la mujer de la muerte a causa del accidente ocurrido en el kilómetro 14.5 de la México-Toluca.

Lo que sabemos del accidente en Santa Fe de 2018

El 7 de noviembre de 2018, un tráiler a alta velocidad embistió varios vehículos sobre la autopista México- Toluca, a la altura de Puerta Santa Fe, lo que dejó 10 muertos y 17 heridos.

Ana, quien era la conductora del tráiler y contaba en ese entonces con 41 años de edad, fue detenida e imputada por los delitos homicidio culposo, lesiones culposas y por daño a la propiedad culposa.

Los primeros peritajes de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJ), arrojaron que Ana conducía a más de 100 kilómetros por hora y que el sistema de frenos del tractocamión estaba funcionando.

También, análisis de topografía determinaban que en la cinta asfáltica no había ningún bache y se aprecia una ligera curva, por lo que se analizaba si el accidente fue por la falta de pericia de la conductora.

La PGJ local informó que a la conductora se le hizo el estudio de Química Sanguínea para identificar si había consumido drogas y alcohol, pero salió negativo.

Condutora era muy bajita: Secretario de Seguridad

Tras el accidente, el secretario de Seguridad Pública de la capital en ese entonces, Raymundo Collins, en conferencia de prensa comentó que le llamaba la atención que Ana era “muy bajita”, y posiblemente no alcanzó los pedales de la unidad para frenar sobre la autopista México-Toluca, a la altura de Puerta Santa Fe.

Además, dijo que cuando platicó con ella le comentó que "no sabía lo que había sucedido".

"Esos tráileres son muy grandes y para que te subas y te lleguen los pies a los pedales, debes tener cierta altura, a mí me llamó mucho la atención que la persona, y no estoy hablando mal de alguna persona bajita, me llamó mucho la atención que fuera muy bajita la conductora", dijo.

Por último, comentó que lo sucedido esa noche fue "una combinación entre falta de experiencia, fallas técnicas y falta de conocimiento".

Según testigos, la conductora no sonó el claxon de la unidad de carga para alertar a los conductores que el vehículo venía sin frenos.

