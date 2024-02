¡Que no te multen! Estos son los autos que no circulan este lunes 26 de febrero Existen dos motivos por el cual se puede suspender momentáneamente en cualquier día el programa Hoy No Circula, dichos casos son determinados por la CAME, puesto que es la encargada de revisar bajo qué condiciones se amerita la suspensión

Todas las restricciones vehiculares del programa, tanto la semanal como la sabatina, se aplican en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas, en foráneos aplica de 5:00 a 11:00 horas. Foto: Samyra Sosa. EL UNIVERSAL