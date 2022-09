Que no sea letra muerta la ley de publicidad exterior

Tal parece que esta vez la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a cargo de Carlos Ulloa, quiere meter mano dura con los anuncios espectaculares ilegales y que la Ley de Publicidad Exterior, con sus plazos, no sea letra muerta. Nos detallan que este lunes fueron notificadas 160 empresas y propietarios para que retiren anuncios en muros ciegos y los llamados envolventes que están fuera del padrón. De hecho, desde la Seduvi nos dicen que en el aviso les indican que si no atienden se puede proceder penalmente y que en las próximas semanas empezarán los retiros si no responden al llamado. ¿Será que no le temblará la mano a don Carlos y si les aplicará a rajatabla la ley?

Problemas para diputada guinda

Nos cuentan que la diputada morenista Marcela Fuente, secretaria de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, vivió en carne propia lo que a diario sufren trabajadores, asesores y hasta reporteros con el personal de resguardo que se encuentra vigilando el Congreso local. Nos detallan que un empleado del área no le permitió a la legisladora entrar al salón de plenos porque no la identificó. Cuando por fin pudo ingresar, la congresista pidió la palabra y desde su curul contó su amarga experiencia y pidió respeto para ellos y para todos los trabajadores que a diario batallan con el personal de resguardo para poder ingresar al salón de plenos.

Exalcalde de Neza anda muy junto del Verde

Nos dicen que los que andan muy juntitos últimamente son el dirigente estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, y el exalcalde de Neza, Juan Hugo de la Rosa, quien también es dirigente nacional de la agrupación Unidos por un Mejor País. El fin de semana realizaron un evento en el que acordaron unir esfuerzos para apoyar a los habitantes de la tierra del coyote. Pero en tiempos preelectorales todos esos convenios entre organizaciones políticas y partidos formales sólo ponen a pensar a muchos que son para hacer alianzas de cara a la renovación de la gubernatura en 2023. Don Juan Hugo, quien trabajó para que Morena ganara por primera vez en Neza, ¿también extiende su alianza con el Verde?