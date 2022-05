Que no le toquen el Son de la Negra

El alcalde de Miguel Hidalgo, el panista Mauricio Tabe, pidió al gobierno federal que no aplique lo que dice la canción del Son de la Negra, aquella que dice sí pero no se sabe cuándo, con el retiro de los tanques viejos que se han sustituido por el programa de Gas Bienestar, que se están almacenando en los terrenos de la exrefinería de Azcapotzalco y el olor que expiden ha causado molestia a los vecinos de las colonias aledañas. Don Mauricio asegura que confía en la palabra de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, de que los van a retirar, pero nomás Pemex no le da fecha. ¡Huele a gaaaasssss!

Alargan discusión de reforma al IECM

Nos dicen que, si no pasa nada raro, será este viernes cuando la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México, a cargo del diputado morenista Temístocles Villanueva, sesione para discutir la reforma al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), que incluye la eliminación de cinco áreas de la institución. Nos cuentan que no hubo reunión este lunes para revisar el impacto presupuestal, el cual debe cumplir con la normatividad para que no haya peros de la oposición para discutirla y aprobarla. Y es que Morena no quita el dedo del renglón y está empujando para que la iniciativa salga antes de que termine el periodo de sesiones, a finales de mayo.

La incógnita priista

La diputada Paola Jiménez (PRI) tiene un gran peso sobre sus hombros para la reunión de comisiones del Congreso mexiquense a fin de dar el primer paso a la legalización del matrimonio igualitario. Ella, nos detallan, ha sido una de las principales promotoras de la reforma al Código Civil, aun cuando su bancada en Le-gislaturas anteriores se ha opuesto. Este jueves sesionará la comisión y por ello se ha generado una gran expectativa, porque la iniciativa lleva 18 años congelada y ahora al menos será analizada. Por ello, el papel de doña Paola será fundamental, y nos dicen, está dispuesta a negociar con los otros grupos parlamentarios para que avance la reforma.