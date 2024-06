¡Quería que las mujeres fueran muy evidentes, que estuvieran ahí al frente, porque formamos parte de la diversidad de diferentes formas, de la diversidad sexual, de género, de la diversidad de lo que quieras, pero de la diversidad”, dijo Andrés Pérez, autor del cartel oficial de la Marcha del Orgullo LGBT+ 2024 de la Ciudad de México.

Luego de cuatro años de intentarlo, el diseño de Strange Disaster, como lo conocen sus amigos artistas, será el estandarte de la marcha del sábado, en la que, aseguró, es muy importante que las mujeres y las lesbianas tengan un lugar especial en la lucha.

“Es muy importante que las mujeres y las lesbianas tuvieran un lugar, yo soy hombre, pero yo quería que tuvieran una referencia ellas y formaran parte de la comunidad, porque siento que a veces como que no las toman tanto en cuenta”.

Dos semanas de bocetos, trazos y borrones le bastaron al ilustrador de 27 años para crear Unidxs y firmes hacia un futuro más brillante, como tituló su cartel, el cual abarca una amplia diversidad de mujeres.

“Aquí hay una mujer trans y una mujer lesbiana, puede ser que también sea una mujer cis o de género fluido. Traté de que fueran a interpretación, por eso sus rasgos son muy ambiguos en algunos casos. Me comentaron que en mi cartel no hay mujeres, pero sí hay muchas, nada más que son mujeres diversas”, relató Pérez.

En el centro del cartel está presente un matrimonio con infancia trans, personas del género muxe, así como de la tercera edad, que representan otro sector importante de la comunidad, explicó. “No es que seamos nuevos, hay gente de la tercera edad y no se les tiene tanto en cuenta porque siempre hemos existido y obviamente envejecemos. Muchas veces no hay quien nos cuide porque nuestra familia nos rechazó, o no tienen tanta estabilidad económica porque en su momento los discriminaron”.

El artista contó que todos los componentes de su cartel nacieron de su experiencia, esencia y personajes que ha visto desde su primera marcha en 2018, a la que asistió con mucho miedo, “pero ya que estaba ahí me sentí muy libre, me sentí acompañado. Me inspiró a continuar en la vida y a sentirme orgulloso de pertenecer a esta hermosa comunidad”, confesó.

Strange Disaster buscó darle a su cartel un ambiente de lucha, con pancartas cuyas consignas dicen “justicia, tu transfobia mata, el futuro es no binarie, existo y resisto, ni una más, alto a la serofobia (personas que viven con VIH)”.

Los tonos rosas y naranjas que dan color a su trabajo dibujan un atardecer, el cual hace alusión a la comunidad lésbica.

“Usé muchos colores de la bandera lésbica, que tiene muchos tonos naranjas, rosas y le dicen la bandera del atardecer”, indicó.

Cuando realizaba su primer boceto, Andrés imaginó un cartel en forma de flecha, como si este grupo de mujeres diversas apuntaran hacia el futuro, tal como lo dice el título del trabajo.

“Por eso el Ángel [de la Independencia] nos está guiando”, dijo.

A diferencia de los otros tres años, donde su trabajo no fue elegido, esta vez Andrés encontró inspiración en el enojo y la ira que le provocó el asesinato, el pasado 13 de noviembre, de Ociel Baena, magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes.

Andrés dedica el cartel a su madre y amigos, pero igual a quienes han sentido miedo, como alguna vez él sintió. “Espero que les inspire a marchar con valentía y con decisión, porque hay muchas cosas que nos faltan por hacer y tenemos que hacerlo por nosotros, por los que ya no están y por los que vienen”.