Tultitlán, Méx.— Los puentes peatonales aún no están listos en diversos tramos de la ampliación del Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), cuya obra civil, de acuerdo con el proyecto de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), deberá concluirse el próximo 30 de junio.

En Tultitlán comenzó la colocación de malla ciclónica por parte de trabajadores para impedir que las personas se atraviesen por las vías, lo cual ocasionó la molestia de vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas, pues el puente no está concluido y deben caminar más para pasar.

La gente transitaba por las vías y con la extensión del tren hacia el AIFA se incluyeron siete puentes peatonales. En el caso de la colonia Lázaro Cárdenas, no están terminados dos que cruzan por la avenida Recursos Hidráulicos, donde se toma el transporte público.

En un recorrido de EL UNIVERSAL se observó a obreros revisar la estructura metálica de color guinda y apta para personas con discapacidad, al tratarse de un puente con rampas y no con escaleras.

Y a escaso medio kilómetro se ubica otro cruce que conectará hacia el hospital del ISSSTE, el cual cuenta con los pilares, pero no con las rampas terminadas.

Sobre la avenida Recursos Hidráulicos, al llegar a la colonia 10 de Junio, en Tultepec, pobladores han manifestado su inconformidad por la falta de cruces peatonales, además de que consideran que debió existir un paso elevado para el tren, pues quedarían encerrados.

Comerciantes ubicados sobre la calle Doctores, en la misma colonia, refirieron que la mayor afectación es en el momento que llegan camiones a despacharles mercancía en las tiendas, pues no pueden pasar.

“Hoy me llegó el producto de pan y la chava que maneja me lo tiene que dejar o del otro lado de la calle o traerlo cargando para acá. Y no todo proveedor lo quiere hacer. Mi duda es qué va a pasar cuando ya cierren totalmente, porque también hay quienes van a la escuela y ni caminando se va a poder. Nos dijeron de un puente vehicular, sólo que no vemos para cuando”, indicó Ismael, propietario de una tienda.

En tanto, las obras siguen en las que serán las seis estaciones que conecten desde la estación Lechería, en Cuautitlán Izcalli, hasta el aeropuerto Felipe Ángeles, pasando por Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan.

Se trabaja en los tramos elevados por donde pasará el tren, la instalación de postes de energía eléctrica y durmientes, así como en el avance de los puentes.