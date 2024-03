Si planeas quedarte en la Ciudad de México en estos días, te recordamos cómo funcionará el programa Hoy No Circula este jueves 28 y viernes 29 de marzo.

En las últimas horas, se ha registrado mala calidad del aire en algunas partes de la Ciudad y el Estado de México, a causa de los incendios forestales, lo que ha generado olor a quemado y humo en el ambiente.

Sin embargo, hasta el momento la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha indicado alguna modificación al programa Hoy No Circula, por lo que hasta este medio día se mantiene el calendario habitual de la siguiente manera:

●Jueves: no circulan autos con engomado verde y terminación de placas 1 y 2 con holograma 1 y 2.

●Viernes: corresponde a los autos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0 y hologramas 1 y 2.

También lee Qué hacer en la CDMX durante Semana Santa 2024

Recuerda que los hologramas 0 y 00 están exentos de las disposiciones establecidas en el programa Hoy No Circula, así como los vehículos eléctricos e híbridos.

Te recordamos estar pendiente de la calidad del aire y las condiciones ambientales en la Ciudad de México, en caso de una contingencia ambiental por la que pueda haber cambios en el programa Hoy No Circula.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL