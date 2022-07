"Primero está el deber, no voy por renovación", asegura presidente de Morena en CDMX

Tomás Pliego, presidente de Morena en la Ciudad de México, aseguró que tiene una valoración positiva como líder del partido y que no ha sido ‘ponchado’ durante este tiempo que ha fungido como bateador emergente para dirigir a este instituto político; sin embargo, se bajó de la contienda para renovar el Comité Ejecutivo Estatal, alegando que no sería ético que sea juez y parte de este proceso.

“Yo no debo y primero está el deber y mi deber es cerrar mi periodo como bateador emergente, mi tarea como bateador emergente con los congresos, y lo quiero hacer bien y concluir exitosamente mi misión. Yo no me registré, no voy a participar y no ando buscando una candidatura en el 2024, hay muchas tareas que hacer que no necesariamente requieren ser candidato”, sostuvo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, detalló que Morena está de pie y en territorio en la capital del país, y habló de lo que viene para el partido el próximo 30 de julio cuando se elijan 240 consejeros distritales para la Ciudad, y luego el 6 de agosto cuando estos consejeros definan al que será él o la nueva dirigente de Morena en la CDMX.

También lee: CDMX es 'obradorista', el 88% de los que votaron decidieron la permanencia de AMLO: Morena

Asimismo, aceptó que algunos experredistas han querido llegar al partido a imponer ciertas prácticas que había en el partido sol azteca, por lo que ha tenido que hablar con ellos para decirles que están en Morena y que no están permitidas este tipo de formas.

Apuntó que deja un partido de pie, organizado, con trabajo y presencia territorial, pues ahora están tocando puerta por puerta para hablar con la gente para invitarlos a que se sumen a su proyecto.

En este sentido, comentó que la nueva dirigencia, con su estilo, personalidad y sus formas, debe mantener el espíritu del partido que es el trabajo territorial.

“Que no se empiece a llenar con una nómina de burócratas que se lleve el 20, 30 o 40% de la prerrogativa, que se esté en territorio, que se priorice el territorio. Austeridad y congruencia con el discurso y plataforma de Morena, ese es el gran reto”, recalcó.

¿Qué se va a elegir en Morena?

Pliego explicó que en los próximos días Morena a nivel nacional elegirá tres mil consejeros distritales (10 por distrito electoral), quienes conforman el Congreso Nacional que va a elegir, a mediados de septiembre, al Consejo Nacional que se integra de 300 personas y que a su vez elegirá al nuevo Comité Ejecutivo Nacional, con excepto Citlalli Mora y Mario Delgado, quienes continuarán en su cargo.

Además, el 6 y 7 de agosto en las 32 entidades se va a elegir a los nuevos Comités Ejecutivos Estatales. Detalló que en la Ciudad se realizarán los congresos el sábado 30, en los 24 distritos federales, y la renovación de la dirigencia el 6 de agosto, por lo que están preparando la logística, pues esperamos una participación amplia y quieren garantizar que haya orden, civilidad, participación y que se convierta en una fiesta de Morena, una fiesta democrática.

También lee: Tomás Pliego destaca trabajos de alcaldes morenistas en la CDMX

Calculó una participación, mínima, por Distrito de entre 10 y 15 mil personas. Para garantizar la unidad en estas elecciones, dijo, los congresos serán abiertos, pues si son cerrados estarían estimulando viejas prácticas del PRD.

En este sentido, subrayó que algunos experredistas han querido adoptar tribus en Morena:

“Algunos perredistas que se han sumado a Morena, y son bienvenidos, no pueden llegar aquí a Morena a pretender revivir las prácticas perredistas. En todo caso llevan una curva de aprendizaje y se tienen que alinear, pero sí, he tenido que hablar con algunos compañeros para decirles: ‘oigan, esto es Morena’. Son dos o tres casos que hemos hablado para explicarles que no está permitido en Morena prácticas de tipo perredistas”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.