Premian a Metepec por estrategia de basura

En Metepec, séptima economía del Estado de México, la basura fue retirada de la calles, pues desde muebles, camas o hasta letrinas eran arrojados a la vía pública por falta de camiones para recoger los residuos de los habitantes.

Hoy, la estrategia que emprendió el municipio para cambiar esta situación fue reconocida con la Escoba de Platino como el municipio más limpio del país, el premio lo recibió el alcalde Fernando Flores Fernández en Madrid, España.

Al respecto, el edil enumera las acciones que emprendió su gestión para avanzar en el tema, pues aseguró que las anteriores administraciones le dejaron un ayuntamiento en el olvido.

Tiene una visión más allá de encabezar una presidencia municipal, pues considera que la gente está cansada de los políticos y que los cambios se hacen al lado de la ciudadanía, y él apuesta por ello.

Es por eso que pide que se sumen a las acciones que está realizando, como lo fue el tema de limpieza que los coloca como el primer municipio —frente a ciudades grandes— sin basura en las calles.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Fernando Flores cuenta con orgullo los logros para los habitantes de Metepec, “cuando nosotros iniciamos la administración, hace nueve meses ya, encontramos un municipio que estaba abandonado y en ese abandono comenzamos a trabajar”.

“Por ahí de diciembre del año pasado la administración saliente quería concesionar el servicio de basura por 25 años, un contrato que nos iba a costar los 7 mil millones de pesos. El 10 de diciembre, cuando me convierto en alcalde constitucional, me puse a trabajar con los diputados para lograr que esa concesión, que iba a doler a la sociedad, logramos convencer a los diputados de que no lo pasaran en el Congreso, bueno, ahí fue cuando inició esta administración diferente”, refiere.

Metepec fue dividido en 15 sectores para comenzar a tener calles más limpias, se les dio seguimiento y de la mano de la app *7311 pueden mantener un mayor control.

“Diseñamos rutas, diseñamos los sectores de la basura y logramos tener un municipio totalmente limpio y eso nos hizo acreedor a un premio en Madrid, España”.

Adelanta que, a través de la aplicación, ahora los habitantes del municipio podrán monitorear los camiones de basura, así como los horarios, con esto, para que ellos puedan saber sobre qué calles se encuentran. Asegura que en el problema de la basura el rezago era de 20 años.

Comentó que es muy fácil monitorear a los camiones, pues llevarán un GPS “baratito”, “no hay que echarle tanta ciencia, sólo las ganas de hacer las cosas”.

“No somos un pueblo mágico, somos la séptima economía del Estado de México y teníamos abandonados los comercios, a los empresarios, entonces comenzamos a trabajar desde nuestro centro neurálgico, en nuestra cabecera municipal”, enfatiza.

Fernando Flores precisa que la gente no debe pedir, sino insistir a sus gobernantes por cambios verdaderos, y sobre todo, que hagan una reflexión política.

Cambio de estrategia

Fernando Flores llama a la administración anterior la de las “Tres I: Inseguridad, Incapacidad e Ineficiencia, así estábamos”.

Comenzó a trabajar de la mano de las personas y otro de sus puntos fuertes es que la calle Hidalgo fue cerrada para convertirla en un andador turístico que recibe cada fin de semana 25 mil personas.

“Acabamos con esas ‘Tres I’, somos un gobierno honrado… que está escuchando, y generando ciudadanía, porque los ciudadanos ya no quieren partidos políticos, el ciudadano quiere gobiernos humanistas, es que de verdad no vayas cada tres años y los estés engañando… yo no les pido paciencia, pido insistencia”, afirma el edil.

Dice que ellos llaman a su modelo de gobernar como “la administración pública circular”, debido a que todas las áreas tienen que ver con todas las áreas.

Por ejemplo, en materia de seguridad, también se dividió el municipio en 15 sectores y tan pronto tendrán módulos llamados Centro de Atención Inmediata (CAI) para los uniformados y donde también habrán oficinas administrativas para atender trámites como certificados de adeudo predial, agua, y actas de nacimiento.

Los CAI estarán en ocho zonas del municipio, comenta el presidente municipal.