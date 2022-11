Por la marcha del 27N, las bicis se guardan

Con la novedad de que este domingo no habrá Ciclotón. El Instituto del Deporte de la Ciudad de México, que encabeza Javier Hidalgo, argumentó que por motivos “de seguridad y ante la gran afluencia” de personas que se espera asistan a la marcha de este domingo, que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Ciclotón que habitualmente se realiza el último domingo de cada mes en esta ocasión queda suspendido. La inconformidad de algunos ciclistas no se ha dejado esperar, otros cuestionan el porqué en esta ocasión se determinó suspender el paseo en bici y no fue así en la marcha del pasado domingo 13 de noviembre, cuando sólo se modificó la ruta ciclista. ¿Qué respuesta tendrá don Javier?



La clase política en la CDMX, lista para marchar

Hablando de la marcha, quienes están más que listos para participar en ella son los políticos de la Ciudad de México, lo mismo alcaldes, secretarios y diputados locales, quienes de manera abierta ya han manifestado que estarán ahí apoyando al presidente como el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez Díaz de León, o el titular de la Secretaría de Gobierno, Martí Batres, quien incluso recordó que sólo ha habido dos presidentes encabezando “movilizaciones históricas del Pueblo de México”: Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas. Otros, como el diputado local Janecarlo Lozano, ya de plano confesó que su agenda para el fin de semana está llena: sábado de futbol y domingo con el Presidente. Total que los morenistas en la capital están listos para marchar.

Los pendientes en las políticas de género

Ayer se dio a conocer que 58% de las medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las niñas y mujeres del Estado de México no se han cumplido. Yadira Blanco Morfín, coordinadora de Políticas Públicas para la Erradicación de la Violencia de la Comisión Nacional para prevenir y Erradicar la Violencia, explicó que tiene que ver con la densidad poblacional. Nos señalan que desde el gobierno estatal se han impulsado acciones como las Ciudades Mujer, la construcción de centros de Desarrollo de Masculinidades Positivas, así como centros Naranja, habrá que analizar entonces cuáles son las acciones que desde los ayuntamientos se impulsan para erradicar la violencia contra las mujeres (Conavim), pues recordó que son 11 los municipios con Alerta de Género por Feminicidio y Desaparición, y aun cuando se han implementado diversas acciones para erradicarla, el estado registra la mayor cifra de feminicidios.