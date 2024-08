Durante el primer día de acciones del dispositivo “Regreso a Clases”, la Subsecretaría de Control de Tránsito levantó un total de mil 513 infracciones por distintas faltas al Reglamento de Tránsito.

Los oficiales que se encargaron de agilizar la movilidad en las zonas escolares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México y la circulación vehicular en las distintas vialidades, durante el primer día del dispositivo levantaron 308 infracciones por el no pago de parquímetro o tiempo vencido local y 242 por la no cobertura de estacionamiento en parquímetros.

Regreso a clases 2024. Foto: Especial

Infracciones en el Regreso a Clases

De la misma manera, se registraron 147 infracciones a motociclistas por no usar casco protector; 115 a conductores por estacionarse en lugar prohibido; 78 corresponden a automovilistas que se estacionaron fuera del cajón del parquímetro, 68 por tiempo excedido por pago de parquímetro, 65 por estacionarse en el carril de ciclovía, 56 por no portar la licencia de conducir, 50 por estacionarse sobre la banqueta, 43 por no contar con placas de circulación y 341 por otras faltas.

En el dispositivo “Regreso a Clases” participan 13 mil 814 uniformados de sectores, agrupamientos, la Unidad de Seguridad Escolar (USE), Policía Auxiliar, Policía Bancaria e Industrial y Subsecretaría de Control de Tránsito, quienes laboran con el objetivo de resguardar la integridad física y patrimonial de estudiantes, personal docente y padres de familia, así como agilizar la movilidad en las zonas escolares de las 16 alcaldías de la capital.

