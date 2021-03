Policía mata a joven de 22 años en calles de Álvaro Obregón

Familiares de un joven de 22 años años acusan “violencia excesiva y abuso de autoridad” de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego que el pasado fin de semana dispararon en cinco ocasiones a la víctima, quien quedó sin vida dentro de un Mercedes Benz; los deudos aseguran que el sujeto sólo convivía con sus amigos en calles de la colonia Belén, en Álvaro Obregón.

Según la narración de los afectados, cerca de la medianoche, elementos de la policía capitalina llegaron al punto donde estaban reunidos los jóvenes, a unos metros de su domicilio.

Los uniformados argumentaron que habían recibido un reporte de que en ese lugar había gente armada, “llegaron muy prepotentes, nos revisaron, les mostramos la documentación que pidieron y todo, pero aun así siguieron de violentos”, narra un testigo de los hechos.

El parte de la SSC refiere que los jóvenes presuntamente pertenecían a la banda de Lenin Canchola, incluso, los policías que participaron en la revisión aseguraron que los sujetos, al momento de verlos, abrieron fuego contra ellos y que la víctima portaba un arma y que había disparado; la familia y al menos cinco testigos afirman lo contrario y revelan que el arma se la “sembraron”.

“Ellos están cambiando todo. Nosotros no somos delincuentes, no teníamos armas, él no disparó. El arma que encontraron se la sembraron. Estamos en espera de las pruebas periciales para demostrar que nadie disparó y que el carro no tiene impactos de salida”.

Los deudos refieren que venían de un funeral y si bien tenían aliento alcohólico, no estaban ingiriendo ni en la calle ni dentro de la unidad, “ya estamos a 500 metros de la casa, en el lugar varios vecinos grabaron el incidente y estamos esperando que otros nos ayuden con las cámaras de vigilancia. No es posible que la policía sea así, lo mataron, tenía apenas 22 años, era un joven de bien”.

Señalan que otro de los errores de los oficiales al momento de “montar todo” fue consignar que la víctima tenía 32 años, esto dicen, surgió porque originalmente estaban revisando a uno de los hermanos del occiso, pero “se quedaron con esos documentos y pensaron que esa era la víctima, es decir, no saben ni a quién le dispararon”, detalla el entrevistado.

Por su parte, la SSC-CDMX explicó en una ficha informativa que el incidente se registró luego que elementos de esa corporación fueron requeridos por un ciudadano, quien “refirió que los tripulantes de un vehículo color gris portaban armas de fuego”.

Por tal motivo, los policías le marcaron el alto a la unidad, de la que descendió un hombre que efectuó detonaciones y otros sujetos que agredieron a golpes a los uniformados.

“Ante esta situación, y al ver en riesgo su vida, un policía repelió la agresión con su arma de cargo”, explica la autoridad.

El Departamento de Asuntos Internos ya investiga el caso para deslindar responsabilidades.