La protesta que sostienen integrantes de diversos sindicatos ligados al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) continuará por tiempo indefinido, esto luego de que durante la reunión que sostuvieron ambas partes no llegaran a un acuerdo, pues mientras los inconformes exigen 7% de aumento salarial, la administración del Poder Judicial local les ofrece 3%.

“No llegamos al acuerdo y el cierre de instalaciones sigue por tiempo indefinido”, dijo luego de la reunión uno de los líderes que mantienen los bloqueos.

Este tercer día consecutivo de paro de labores ha generado un retrasado significativo en los trámites que dependen del Poder Judicial de la Ciudad de México.

“Pues me encuentro que no están dando el servicio. Me afecta porque para alguna audiencias, el mismo tribunal me exige ese registro y ahora vengo y no lo están prestando. Yo en parte pienso, hay que atender el problema de la relación laboral y yo pienso que el buen juez por su casa empieza, no? Tengo que pararle bien a mis trabajadores para poder exigir”, comentó el abogado Rodolfo Soto.

El litigante tendrá que reprogramar la cita que tenía ayer para registrar su cédula profesional ante la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal.

Sobre este conflicto, el jefe de Gobierno, Martí Batres, dijo que se realizó una transferencia de “más o menos unos 180 millones de pesos” y ampliación presupuestal para el Poder Judicial, “con el objetivo de ayudar a que se pueda otorgar el aumento que se ha otorgado a otros trabajadores del Estado en la Ciudad”.