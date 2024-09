El alcalde electo de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, afirma que sus tres prioridades de gobierno serán seguridad, agua y movilidad. Y adelanta que hará una auditoría completa a la administración saliente, pues ha encontrado una actitud “mezquina” e “inmadura” durante el proceso de transición por parte del edil Luis Gerardo Quijano.

En entrevista con EL UNIVERSAL, asegura que el Cablebús que prometió para la demarcación la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, cambiará la vida a sus habitantes, pues los tiempos de traslado se reducirían hasta 30%, por lo que confía en que sean de las primeras zonas en donde se construya este medio de transporte aéreo.

“Plantear un proyecto de electromovilidad de la altura que lo tiene el Cablebús, con los beneficios que ha tenido en lugares como Iztapalapa y Gustavo Madero, en la alcaldía Magdalena Contreras, reduciendo a 20% o 30% los tiempos de traslado, sin contaminar, sin expropiaciones, sin afectar a los vecinos, va a cambiar la vida para bien… al final de cuentas despresuriza muchísimo la carga de transporte y el tráfico; entonces hacemos votos para que seamos unos de los primeros donde se construya”, expone.

¿Por qué cree que el actual alcalde ha tomado esta actitud?

—Tienen una actitud muy mezquina, con ganas de complicar el inicio del gobierno, muy inmadura por parte de la alcaldía. Una de las cosas que yo te quisiera decir es que vamos a tener una auditoría completa: tenemos mucha información de contratos, de problemas en obras, en Recursos Humanos, terrible, y bueno, pues si no hay diálogo que nos ayuda a entender cuál es la realidad de la administración, pues tenemos que auditar y revisar lo que hay ahí, porque no estamos encontrando respuestas con base al diálogo. Me sorprende, me parecía que era una persona más sensata [Quijano], pero no entiendo.

Precisa que durante los primeros 100 días de su administración no podría hacer mucho, pues prevé que lo dejen sin dinero.

“Vemos con mucha pena que la poca información que tenemos es que no nos van a dejar recursos para empezar. Nos hubiera encantado empezar con esas calles que tenemos ya programadas y ya acordadas con los vecinos para pavimentar, reforzar los equipamientos de los trabajadores, todo eso que teníamos como prioridad al inicio, pues como no hay voluntad de dejarnos recursos para poderlo hacer, probablemente de octubre a diciembre nos quede mucho la cercanía, los recorridos, la planeación, la firma de convenios, establecer gabinetes, consejos, comités, toda la parte administra tenerla lista porque el gobierno saliente no nos deja mucho qué hacer”, indica.

Mercado comenta que durante su administración le apostaría a la instalación de bicicletas eléctricas para mejorar la movilidad en la zona; además, se va a ampliar y mejorar la infraestructura pública.

“Darle vida a nuestros espacios deportivos, a nuestros espacios culturales y eso requiere también la inversión pública, pero sobre todo, tenemos que mejorar los lugares donde vive la gente, o sea, sus calles, el agua el drenaje, el alumbrado, Tenemos que meternos a hacer un gobierno muy cercano, que la gente salga de sus casas y vea una calle bonita, alumbrada, donde la basura pase a tiempo y eso requiere mucha participación, pero, sobre todo, una inversión decidida, desde las partes altas hacia abajo”.

¿Y en seguridad?

—El modelo de coordinación es el que da resultados. Este gobierno construyó un C2 que intencionalmente nunca se buscó coordinar. Vamos por un modelo de coordinación con el Gobierno de la Ciudad, mucho apoyo a nuestros policías, aumentar la presencia de la Policía Auxiliar en la Magdalena Contreras, pero hacer lo que ha dado resultados en otros lados, en la Ciudad principalmente: gabinetes de seguridad diarios para la coordinación, participación del Poder Judicial, de la fiscalía, del Tribunal Superior de Justicia, de todos los mandos policiacos en la alcaldía para tener un modelo coordinado que, sobre todo, se coordine con los vecinos. Vamos a tener gabinetes en las colonias, queremos platicar con los vecinos todo el tiempo.

Respecto al tema del agua, el alcalde electo sostiene que se requiere un modelo de conversión, pues la Ciudad tiene que hacer muchas cosas, como sistemas de captación pluvial, aumentar la capacidad de almacenamiento en tanques y construcción de nuevas líneas de abasto, “y a nosotros nos toca dar un muy buen mantenimiento y sustitución a la red secundaria”.

¿Por qué cree que la gente volvió a confiar en usted para gobernar la alcaldía?

—Algo hicimos bien, ¿no? Toda mi vida, independientemente de que haya estado en lo público o en lo privado, siempre hemos tenido una trabajo político y social permanente en Contreras. La verdad es algo que nos gusta, que nos llama, que nos hace permanecer siempre ahí cerca. Yo creo que ese pudo haber sido un factor, pero también hemos formado parte, desde la integración, desde la concepción, de lo que representa la Cuarta Transformación en Contreras, y haciendo el contraste con el gobierno que sale, creo que presentamos una muy buena ruta para el futuro.

