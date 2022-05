Piden a morenistas parar destapes en Edomex

Luego de los destapes que se han registrado en el Estado de México para la candidatura de Morena al gobierno estatal, como fue el caso del senador Higinio Martínez, el partido llamó a la mesura a los aspirantes y a esperar los tiempos para definir el método de selección y a que sea emitida la convocatoria. Ayer, en sus redes sociales, el partido, cuya dirigente provisional es la senadora Martha Guerrero, señaló que todavía no se ha seleccionado un candidato. Y añadió que la prioridad es atender la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador y no distraerse en pleitos internos o intereses personales, incluso si son legítimos. Es decir, se vale destapar corcholatas morenistas para 2024, pero no para 2023. ¿A quién no le gustó el destape de los cuadros mexiquenses?

IECM, el plan B frente a la reforma electoral de Morena

Nos comentan que los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ya tienen un plan B en caso de que hoy se apruebe en el pleno del Congreso capitalino la reforma electoral que impulsa Morena y elimina cinco áreas técnicas y más de 100 plazas laborales. Nos dicen que el consejero Ernesto Ramos acudió ayer al recinto de Donceles con diputados del PRI, PAN y PRD, y ahí dijo que, si avanza la reforma, el órgano autónomo analizará interponer un juicio ante la Sala Superior del Tribunal Electoral o una controversia ante la SCJN para ampararse. Pero eso sí, confió en que ese dictamen, ya inscrito en la orden del día, no sea discutido, lo cual parece muy complicado, pues los morenistas están decididos a avanzar en ella.

Preocupa cuarta dosis anti-Covid para adultos mayores

Le contamos que, en la Ciudad de México, si bien la semana pasada hubo reportes de que sí hubo aplicación de la cuarta dosis de la vacuna anti-Covid para los adultos mayores, sobre todo con comorbilidades, lo cierto es que, en estos últimos días, a los interesados se les ha dificultado encontrarla, e incluso, de plano, dicen que en las macrosedes o centros de Salud, cuya titular es la secretaria capitalina, Oliva López, les dijeron que por ahora no hay biológico para ellos. Esto realmente empieza a preocupar a este sector de la población porque muchos ya cumplieron con el tiempo de los cuatro meses y ya quieren inocularse para prevenir contagios.