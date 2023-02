Pide morenista reforzar la seguridad alrededor del AIFA

La que pidió que se refuerce la seguridad en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por la operación del servicio de carga en los próximos días, es la alcaldesa morenista de Tecámac, Mariela Gutiérrez. La edil solicitó a los gobiernos del Estado de México y de Hidalgo aumentar la presencia de las fuerzas policiales en la carretera federal y autopista México-Pachuca y el Arco Norte, para evitar robos a los camiones que transportarán diversas mercancías. Nos dicen que doña Mariela solicitó una reunión con los titulares de Seguridad Pública y con el fiscal general mexiquense para coordinar esas labores; sin embargo, al parecer doña Mariela no ha tomado en cuenta que la vigilancia de las vías federales corresponde, precisamente, al gobierno federal, por lo que quizá su reclamo podría tener un mayor efecto si lo hace ante el nivel correcto.

Llevan a las redes pelea por la manta de García Luna

Le informamos que la aparición de la manta de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y hoy condenado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, generó una fuerte disputa entre legisladores panistas y morenistas de la CDMX. El despliegue del cartel sobre el edificio del Congreso en el Zócalo capitalino causó orgullo y cientos de retuiteos de los morenistas, mientras que provocó el enojo de los panistas, como Aníbal Cañez, quien fue uno de los que la retiró y lo confirmó en sus redes sociales. La manta fue bajada, pero la guerra entre los legisladores siguió por horas en el ciberespacio.

En Tlalpan no cobrarán el servicio de pipas

Nos adelantan que para la próxima temporada de estiaje en la Ciudad, en la alcaldía Tlalpan se está gestando una propuesta para afectar lo menos posible a los vecinos, y no sólo por el tema del abastecimiento, sino de sus bolsillos. Nos dicen que hoy la alcaldesa perredista Alfa González anunciará que todos aquellos que normalmente pagan por el servicio de pipas (que ocurre en esta demarcación a diferencia del resto) ya no lo harán, es decir, será gratis. Con lo cual, estiman, se dejarán de percibir tres millones de pesos, pero nos afirman que la administración de doña Alfa busca que esta temporada de calor no cause tanto malestar a la ciudadanía.