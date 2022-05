Pide licencia el diputado del “avioncito”

Quien sorprendió ayer fue el diputado local priista Carlos Joaquín Fernández Tinoco, al solicitar licencia a su cargo. Y seguramente no tendría mayor relevancia si no fuera porque este fin de semana el legislador cobró fama en redes sociales, no por sus argumentaciones o discursos sobre la reforma al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), sino por jugar “avioncito” y comer chocolate durante la sesión maratónica que tuvo el Congreso hace unos días. El anuncio de la solicitud de licencia se hizo durante la reunión de la Mesa Directiva previa a la sesión del lunes 30 de mayo, en la que se dará lectura al documento. Si se la aprueban, ahora sí tendrá mucho más tiempo para jugar y botanear.

Irregularidades en el Presupuesto Participativo

Nos cuentan que hace unos días la diputada federal del PRD Gabriela Sodi señaló que se está utilizando el Presupuesto Participativo para beneficiar a la empresa Equilibrium Consulting. Según la legisladora, durante 2020 y 2021, bajo el proyecto Corredor Cultural Jardín del Arte Sullivan, se benefició a la firma, en la que ni siquiera participan habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc y a la que se ha relacionado con integrantes del programa Pilares del gobierno local. Además, se le señala de beneficiarse del presupuesto participativo de otras alcaldías. ¿Será que el IECM estará enterado de todo esto?

La elección del candidato

Parece que Eric Sevilla, dirigente del PRI en el Edomex, tiene sobre sus hombros la responsabilidad más grande, ya que debe ser muy atinado al momento de seleccionar al abanderado priista, pues ante los amagos del PRD de ir solo a la elección de 2023 impulsando a Omar Ortega, y los de Movimiento Ciudadano de ir con Juan Zepeda a la cabeza, es necesario que el líder tricolor sepa negociar, pero no sólo afuera sino dentro del partido. A quien seleccione como candidato debe ser flexible y saber que pueden necesitar del resto de la oposición para mantener la gubernatura porque el PRI en la última elección obtuvo un millón 800 mil votos y se necesitan 2 millones 400 mil para mantener el poder en la entidad.