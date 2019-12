PGJ reporta localización de Mariana “N”

La procuraduría local informó, a través de un comunicado, que localizó a la joven Mariana “N”, reportada como desaparecida desde el 17 de diciembre en la alcaldía Gustavo A. Madero; según versiones de la dependencia, se encuentra bien.

Precisó que lograron establecer comunicación con la joven, y que personal se reuniría con los familiares para seguir las investigaciones.

En el comunicado, la PGJ dijo que derivado de la denuncia interpuesta en la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (Fipede) inició una carpeta y activó el protocolo de búsqueda, por lo que personal de la Policía de Investigación (PDI) realizó trabajos de gabinete y campo para ubicarla.

Al darse a conocer la noticia, una de las tías de la joven comentó vía telefónica que fue acompañada por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) local ante el Ministerio Público (MP) de dicha fiscalía y que no darían información para no poner en riesgo la integridad de su sobrina y pidió que no se le revictimizara.

“Nosotros, con la fiscalía y con la presencia de derechos humanos, hemos quedado que no vamos a difundir más información”, dijo.

Contó que la tarde del viernes acudieron a recibir informes de la fiscalía y a ampliar las respectivas declaraciones. Ante esto, integrantes de colectivos de mujeres acudieron a la fiscalía para exigir que siga la búsqueda de Mariana “N”.

Cerca de 30 mujeres con pancartas se manifestaron afuera de las instalaciones, de la fiscalía especializada ubicadas en avenida Jardín, alcaldía Azcapotzalco.

La activista Patricia Cruz dijo a EL UNIVERSAL que las autoridades, si es que se comprueba que la PGJ ya la localizó, deben presentar hoy (ayer) mismo a “nuestra compañera con vida”, y pidió que la procuraduría aporte mayores datos sobre los trabajos para localizar a la joven.