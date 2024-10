Chalco, Méx.— Aunque están en operación los dos cárcamos de alivio que construyeron hace unos días las autoridades para desalojar las aguas negras en la zona cero de Chalco, la cual está inundada desde el 2 de agosto, varias calles se anegaron desde la noche del domingo por la lluvia que se registró la noche en esa región del Valle de México.

Según el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) de Chalco, esta vez no llovió con tanta fuerza en la zona cero, como lo ha hecho en otras ocasiones, pero se complicó la situación el que sí lo hiciera en otras colonias del municipio y en la zona de los volcanes porque otras localidades descargan ahí sus aguas residuales.

Para los habitantes de Culturas de México y Jacalones 2, dicen, es “El cuento de nunca acabar” o “la historia sin fin”, como así llaman a la peor tragedia que ha ocurrido en esa área desde hace 66 días, cuando una tormenta inundó a varias colonias y aún no termina la emergencia.

Varias familias que ya habían regresado a sus hogares porque pensaron que había pasado la parte crítica de la contingencia, la cual inició el 2 de agosto, se volvieron a salir de sus casas porque el líquido entró en sus propiedades.

“Es increíble lo que pasa aquí, llueva o no llueva nos inundamos. Estamos desesperados, yo perdí mis máquinas que son muy costosas y no las puedo reparar porque tiene que estar seco el taller y como siempre estamos inundados no he podido y ya llevamos así más de dos meses”, contó el propietario de un torno industrial, ubicado en Tarascos, en la colonia Culturas de México.

Este lunes desde las inmediaciones del mercado de Culturas de Mexico hasta la avenida Solidaridad, la cual la divide de la colonia Jacalones segunda sección, estaba anegado. En algunos puntos a 25 centímetros, en otros a más de 30 y en la parte más baja más de medio metro, según la medición que hicieron los propios vecinos y personal del ayuntamiento, gobierno estatal y federal que permanece en la zona.

“Ayer (domingo) en mi casa subió hasta 80 centímetros por eso nos salimos y tuvimos que irnos a la casa de mi mamá, quien vive en el centro de Chalco, porque así no podíamos pasar la noche, era imposible dormir en esas condiciones”, contó Sergio, habitante afectado.

Por las calles que se anegaron en esa comunidad desde la noche del domingo, el nieto de Enrique no fue otra vez a la escuela, como ocurrió el lunes anterior, cuando también amanecieron con el nivel del agua arriba de las banquetas.

El hartazgo de la gente que vive en esa área del municipio es porque aunque ven que las autoridades hacen labores para remediar la contingencia, ellos no pueden hacer su vida de forma normal.

“Esto parece que no tiene solución, hagan lo que hagan no sirve de nada, toda la tubería de la colonia está colapsada y el agua busca sus cauces naturales”, dijo Miguel Ángel Martínez.