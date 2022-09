Pelean PAN y Morena por informe de Sheinbaum

Nos dicen que el cambio de fecha para el mensaje de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ante el Congreso de la Ciudad de México, con motivo de su Cuarto Informe ya generó conflictos entre las bancadas del PAN y Morena. A decir de los diputados panistas Federico Döring y Daniela Álvarez, el secretario de Gobierno, Martí Batres, no debió darles línea y anunciar, sin previo acuerdo con los grupos parlamentarios, que la mandataria acudiría hasta el 7 de octubre. Asimismo, criticaron que el mensaje no sea el sábado 17 de septiembre, pues a Sheinbaum, señalaron los panistas, le “apasiona trabajar esos días e incluso fuera de la Ciudad de México”. Como respuesta, la diputada de Morena Martha Ávila recordó que la fecha planteada por Sheinbaum para acudir al Congreso es legal y no se está burlando ninguna norma. Tal parece que se ha abierto otro frente de batalla entre el PAN y Morena en el recinto de Donceles.

Del Mazo y la antesala del cierre de su gestión

Y hablando de informes, quien ha comenzado a promocionar algunos de sus logros del último año es el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, quien, según nos cuentan, tiene previsto presentar su informe el próximo 12 de septiembre. El priista se encuentra en la antesala del cierre de su administración y con el proceso electoral para elegir a su relevo encima. Don Alfredo, nos dicen, está concentrado, por ahora, en cumplir con su Quinto Informe de Gobierno, en el que presumirá, entre otros temas, obras viales y el avance en la cobertura de los programas sociales emblemas de su administración. Sin embargo, pasado el día 12 todo estará listo para que el priismo mexiquense inicie el camino de la elección de 2023.

Piden vuelva el Fondo de Capitalidad

Desde hace algunos días, los alcaldes de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, pusieron sobre la mesa el debate sobre el regreso del Fondo de Capitalidad en el Paquete Económico 2023. Los ediles integrantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México han señalado que estos recursos son necesarios para dar una mejor atención a las peticiones ciudadanas. Este fondo que dotaba de recursos a la capital del país para atender demandas de infraestructura y equipamiento urbano desapareció desde 2019. ¿Será entonces que el resto de los alcaldes, de oposición y de Morena se sumen a esta petición?