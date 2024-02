Los manifestantes de la Asociación Mexicana de Organizaciones y Transportistas A.C. (AMOTAC) están en espera de que les comuniquen sus compañeros los resultados de una reunión que sostienen desde hace tres horas con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, en tanto eso no ocurra, seguirán con la protesta, la cual avanza sobre Periférico, a la altura de Santa Mónica, municipio de Tlalnepantla. La respuesta que buscan es sobre un compromiso del gobierno federal por reforzar la seguridad.

“Seguimos batallando con muerte de operadores, operadores baleados, operadores que ya no saben si salir a carretera o no. Tenemos un déficit de operadores en el gremio. Yo no sé qué va a pasar, el día en el que el transporte ya no jale, el día en el que el transporte decida no salir a trabajar, ¿cómo van a llegar los víveres a todas las ciudades?”, refirió Ernesto Flores, Vicepresidente en la Zona Metropolitana de la AMOTAC.

Ernesto Flores, Vicepresidente en la Zona Metropolitana de la AMOTAC. Foto: Arturo Contreras. EL UNIVERSAL

Piden disculpas a la ciudadanía por las molestias que pueda generar esto, sin embargo, puntualizó “Decirle también al presidente que no somos sus adversarios, somos apolíticos. No pertenecemos a ningún partido político y estamos en pro de la seguridad de México. No estamos en contra de él, que no lo piense así”.

Hay caravanas en simultáneo en los municipios de Ecatepec, Chalco, Toluca; en la zona de Jorobas está totalmente detenido en la conexión de la México-Querétaro con el Arco Norte.

🚚🚚 Transportistas esperan indicaciones para bloquear el paso en los carriles laterales de la México-Querétaro, a pocos metros de la caseta de cobro de Tepotzotlán.



Video: Arturo Contreras-EL UNIVERSAL

Transportistas alistan bloqueos en la carretera México-Toluca

Zinacantepec, Méx. En el municipio de Zinacantepec se alistan transportistas pertenecientes a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AC (AMOTAC), quienes participarán en la protesta nacional en reclamo por las extorsiones, con una marcha lenta en la carretera México-Toluca hasta donde les indiquen parar.

Pedro Vaca, delegado de AMOTAC en el Valle de Toluca, dijo que el objetivo es que el gobierno federal haga caso a sus demandas, pues la inseguridad en las carreteras está acabando con el patrimonio del hombre - camión y el patrimonio de quienes trabajan en el sector.

Foto: Arturo Contreras/EL UNIVERSAL

Dijo que en la zona del Edomex que representa los puntos rojos son la carretera Toluca - Naucalpan, Atlacomulco - Palmillas, la México - Toluca, además de una franja de la Toluca - Villa Victoria. Mientras que en Toluca específicamente es el área conurbada como Parque Alameda 2000, Bulevar Aeropuerto y la zona industrial, donde ha elevado la incidencia de robos.

