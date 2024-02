“Las autoridades no han hecho lo suficiente para acabar con la inseguridad en carreteras, nos están afectando muchísimo que nos asaltan las unidades y ya no conformes con llevarse la unidad, llevarse la mercancía, nos están matando a los operadores. La delincuencia está muy fuerte y no nada más a nosotros, también a vehículos particulares”, declaró Ernesto Flores, Vicepresidente de AMOTAC en el Valle de México.

Previo al avance de su manifestación hacia el Zócalo de la Ciudad de México, saliendo desde Cuautitlán Izcalli, donde llevan dos horas ocupando dos carriles con las unidades de carga, puntualizó que el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para terminar con el problema de inseguridad, solicitando se generen estrategias reales.

“La inseguridad es en todos lados y este no nada más es un llamado al gobierno federal es también a los gobiernos estatales y federales, que en lugar de estar enfocados a la seguridad, se han estado enfocando en extorsionar al transportista y extorsionar al ciudadano”, agregó Flores.

Foto: Arturo Contreras/EL UNIVERSAL

Son alrededor de 1 mil 500 afiliados a la AMOTAC en la Zona Metropolitana del Valle de México y a nivel nacional más de 160 mil, mismos que también acusan cobros excesivos en los servicios de arrastre de grúas en diferentes carreteras nacionales, exigiendo se regule la situación para hacer valer los tabuladores.