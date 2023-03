¿Para qué mide el IAPA el consumo de fentanilo?

Las autoridades del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) de la Ciudad de México, cuyo titular es José Antonio Alcocer, sí están midiendo el consumo de fentanilo que se da en la capital, según revela el Análisis comparativo de los factores de riesgo y adicciones en la Ciudad de México 2022, como publicó EL UNIVERSAL. Si bien las cifras no son comparables con el consumo de otras drogas ilegales o que sea por tema medicinal, lo que es un hecho es que la institución incluyó esas estimaciones en el rubro de sustancias sicoactivas en un estudio que su propio título refiere como “factores de riesgo y adicciones”. Más allá de los números, como indicaron especialistas, debe medirse este fenómeno para realmente atacarlo y evitar que se convierta en un problema de salud pública.

Llega a 700 mil mujeres el Salario Rosa

Nos cuentan que en el municipio de Ecatepec, el gobierno del Estado de México alcanzó la meta de otorgar 700 mil salarios rosas a amas de casa. El mandatario estatal priista Alfredo del Mazo Maza entregó ayer la tarjeta con la cual llega a la meta y nos afirman que cumple con el compromiso de campaña que lanzó cuando llegó a la gubernatura, que las mujeres sean el centro de su política pública. Don Alfredo reconoció el trabajo que realizan y les reiteró que son el pilar de la familia, por lo que impulsó este programa.

Que morenista no plagió

Nos cuentan que la diputada de Morena María Espinosa de los Monteros quiso aclarar que no es una plagiadora de propuestas. Nos dicen que ayer se refirió a lo publicado en este espacio en el sentido de que prácticamente copió la propuesta de la diputada panista Ana Villagrán para pedir que haya personal femenino de resguardo en el Congreso local. La morenista señaló que no plagió nada porque ella presentó un punto de acuerdo y la panista un oficio, y que, aunque hablan de lo mismo y piden lo mismo, no es una copia, y defendió que su punto de acuerdo llegó antes que el oficio de Villagrán. Nos comentan que algunos diputados y asesores piden a las legisladoras ya no pelearse por la idea original de esta propuesta y no olvidar la sororidad.