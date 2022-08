PAN ve persecución política; Sheinbaum dice que es asunto penal

Mientras la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la investigación de la fiscalía capitalina sobre el Cártel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez no es un tema político, sino penal, el exdelegado y hoy diputado federal Jorge Romero acusó que la indagatoria es una persecución política contra la oposición.

Luego de que el sábado el vocero de la fiscalía, Ulises Lara, diera a conocer la detención de Luis Vizcaíno, exdirector jurídico de la alcaldía en el periodo que gobernó Romero, por enriquecimiento ilícito al pedir favor y extorsionar empresarios del ramo inmobiliario, ayer el panista dijo que es un invento y que las autoridades judiciales ya fallaron porque no son imparciales al usar ciertas palabras y que debe darse derecho a los acusados de defenderse.

“Exhortamos a la fiscalía a que investigue y enfrente a los criminales (...) en vez de inventarse cárteles imaginarios, cuya única finalidad es la de comenzar la persecución política en contra de sus opositores. Acusamos de recibido el mensaje”, aseveró.

A su vez, la mandataria capitalina adelantó que aún hay personas involucradas y que no tiene nada que ver con un tema político, sino que es un asunto penal.

Recordó que el exfuncionario está relacionado con 39 inmuebles, por lo cual es investigado y afirmó que esto es un modus operandi de los funcionarios de la entonces delegación Benito Juárez, donde autorizaban manifestaciones de construcción, o incluso permitían que hubiera un piso de más, aunque fuera ilegal, a cambio de que hubiera departamentos para estos personajes.

“No tiene que ver nada con lo político, sino es un asunto penal, cuando es un enriquecimiento ilícito es penal, pero sí es importante que la gente conozca”, dijo.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la detención del exfuncionario: “Acaba de darse a conocer (...) que el abogado de esa delegación gobernada por el PAN, para dar permisos de construcción de edificios habitacionales, pedía departamentos. Nada más que eso casi no se sabe, eso se los comento a ustedes aquí, donde no nos escuchan, ni nos ven, en corto, porque eso no lo van a ver en la prensa”.

