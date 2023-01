PAN listo para encabezar candidatura para la CDMX en 2024; pero ofrece diálogo, asegura su presidente Andrés Atayde

El presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde, asegura que su partido está listo para encabezar la candidatura de la alianza ‘Va por la CDMX’ en 2024, aunque aclara que esto se dialogará y no habrá imposiciones.

En entrevista EL UNIVERSAL refiere que se siente tranquilo y orgulloso porque, hasta el momento, ya hay cuatro perfiles que han alzado la mano por el PAN: los alcaldes Santiago Taboada y Lía Limón, y las senadoras Kenia López y Xóchitl Gálvez, mismos, dijo, que en los espacios donde han estado han dado resultados.

“Desde el PAN estamos listos para encabezar esta candidatura, pero reiteró, eso no implica que no estemos abiertos a construir entre todas y todos los que pensamos que las cosas en la Ciudad no están bien y que merecemos un cambios, a construir con todas y todos ellos un proyecto lo suficientemente plural, incluyente y transparente, en término de la definición, para poder competir y ganar la Ciudad en 2024”, dijo.

“¿Entonces no se va a imponer desde el PAN al candidato de la alianza?”, se le insistió, a lo que Atayde respondió que no, que no cree en la política de las imposiciones, sino en la política de la construcción, el diálogo y el acuerdo.

Las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD acordaron que el CEN del PAN conducirá el proceso para la elección de la candidatura a la jefatura de gobierno. Atayde traduce la palabra conducir a asumir “la enorme” responsabilidad de entender que en el 2024 tienen la enorme oportunidad de ganar la Ciudad y ofrecer un proyecto distinto.

“Que me gustaría que fuera una o un panista, alguien de casa, por supuesto, pero conducir no significa excluir o no tomar en cuenta, no solamente a perfiles de otros partidos, sino también incluso a personajes, liderazgos de sociedad civil organizada o vecinos que tengan el legítimo derecho y la intención de levantar la mano para encabezar los esfuerzos de todos los que pensamos que las cosas en la Ciudad no van bien”, comenta.

Andrés Atayde defiende el acuerdo alcanzado por las dirigencias nacionales al asegurar que obedece a la realidad política actual, pues en la Ciudad en 2021 el PAN obtuvo casi 27 puntos, el PRI 15 y el PRD menos de cinco; además de que en algunos sondeos se muestra que, dentro de la alianza, el PAN es la primera fuerza. “Estamos con la enorme responsabilidad de conducir un buen proceso y de presentar con mucho orgullo a nuestras protestas”.

En este sentido, subraya que en la definición de quién será el abanderado de la alianza opositora, cada uno de los tres partidos debe ser consciente de lo que representa, y, sobre todo, ser conscientes de que se necesita unidad si se quiere ganar, por lo que se deben dejar atrás intereses personales y privilegiar los de grupo, “yo espero que tengamos esa suficiente madurez política y también esa viabilidad política”.

Confió en que permanezca la unidad, comunicación y confianza entre los tres dirigentes partidistas para construir un proyecto sólido y ganador; no obstante, dijo, no deben confiarse y seguir trabajando para lograr el resultado esperado en el 2024.

“Lo peor que podríamos hacer es creer que solamente con una alianza partidista nos va a dar para competir y ganar, para competir sí, para ganar no; para ganar necesitamos hoy más que nunca abrirnos todos e incluir a voces ciudadanas. Es una oportunidad histórica para ganar, no solamente en el capricho o en el discurso que hay que dar, sino lo dicen los datos, pero lo peor que podríamos hacer es confiarnos, sí hay de otra”, concluye.