PAN cazará mapaches en la revocación de mandato

Nos platican que militantes del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, bajo el mando de Andrés Atayde, alistan un operativo para documentar irregularidades que se puedan presentar en la jornada de la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, este domingo 10 de abril, con un novedoso sistema: usarán Space en Twitter, al cual estarán conectados durante 10 horas de forma ininterrumpida, nos detallan, para que sus representantes de casillas suban o compartan información en tiempo real de anomalías que se puedan presentar. Eso sí, nos aseguran que no llamarán a votar o no en la consulta, por lo que consideran no estarían violando la ley. Ante esto, respondió en redes el presidente de Morena capitalino, Tomás Pliego, quien escribió que sus adversarios andan nerviosos. Las redes sociales se encenderán.

Ahora sí va en serio registro de cabilderos en Congreso CDMX

Han sido varios los intentos de diputados, a través de diversas legislaturas, para regular el tema de cabilderos en el Congreso de la Ciudad de México. Ahora, nos dicen, parece va en serio, o al menos hay un intento más formal por parte del presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Héctor Díaz Polanco, pues se aprobaron una serie de reglas para normar las actividades de estos grupos dentro del recinto de Donceles. Entre lo avalado está actualizar el padrón de cabildeo, publicarlo en la Gaceta Parlamentaria y la página web oficial, y que sean cinco personas máximas por comisión. Nos recuerdan que es un tema vital que ha quedado en el rezago cuando muchos cabilderos sí han estado presentes en muchas reformas que se han avalado por parte de diputados capitalinos, pero ha habido opacidad en su actuar.

Otra iniciativa para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en Edomex

Al Congreso del Estado de México ingresó otra iniciativa para reformar el Código Civil para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, que incluye la figura del concubinato. Esta vez la presentó la diputada morenista Beatriz García Villegas, quien buscará encabezar otro intento para que esta demanda de la comunidad LGBT avance en el Congreso, donde ya otras iniciativas se han quedado en el tintero. La congresista indicó que el objetivo es reconocer, garantizar y proteger el derecho humano a la formación e integración de una familia, con base en los principios de igualdad y no discriminación. Nos comentan que el futuro de esta iniciativa seguro estará ligado a que este año es preelectoral, pues en 2023 estará en juego la gubernatura estatal y eso impacta el ambiente legislativo para que avancen o no diversas propuestas. ¿Doña Beatriz logrará su cometido?